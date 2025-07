Umwelt in Weil am Rhein: Einige Bäume und Totholz müssen weg

Umwelt in Weil am Rhein

1 Der Baumbestand rund um den Spielplatz im Mooswald bereitet dem Baumkontrolleur sorgen. Foto: Beatrice Ehrlich Die Aufnahme des Baumbestands im Mooswald in Weil am Rhein ist abgeschlossen. Den Bäumen geht es allerdings nicht gut. Alleine 25 Maßnahmen sind dringlich.







Wie steht es um die Bäume rund um den Spielplatz im Mooswald? Dieser Frage ging in den vergangenen Wochen der von der Grünplanungsabteilung der Stadtverwaltung beauftragte Baumkontrolleur nach. Die Antwort: Nicht gut. Sprich: Nach Prüfung des Experten steht fest, dass es in den kommenden Monaten zu mehr als 60 Maßnahmen kommen muss. Überwiegend geht es dabei um das Beseitigen von Totholz. In einigen Fällen kommt es aber auch zu Fällungen.