Erst am vergangenen Wochenende zog die Deutsche Rad-Meisterschaft schon zum dritten Mal das Interesse der sportbegeisterten Öffentlichkeit auf sich und das Jedermann-Radrennen Riderman lockt alljährlich Hobby- und Amateurpedaleure in die Kurstadt. Doch wie sieht es mit den Bad Dürrheimern selbst aus?

Zum zweiten Mal beteiligt sich die Stadt Bad Dürrheim am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln, wie die Stadt in einer Mitteilung erklärt. Mitmachen können alle. Ziel ist es, an den 21 Tagen, vom ersten bis 21. Juli, so viele Radkilometer wie möglich zu sammeln. Gezählt wird mit Hilfe einer App, die sich alle Teilnehmer auf ihr Smartphone laden können.

Jede Fahrt zur Schule, zum Arbeitsplatz, aber auch jede Rad-Tour in der Freizeit, ob zum Bäcker oder über eine weitere Distanz, führe dazu, dass Bad Dürrheim als Stadt Kilometerpunkte gutgeschrieben werden.

Teams können Preise gewinnen

Für die Teams mit den meisten Kilometern gibt es attraktive Preise, so die Stadt. Das beste Schülerteam beispielsweise kann mit 300 Euro für die Klassenkasse rechnen. Auch Vereine oder Freundeskreise können mitradeln.

Stadtverwaltung hilft

Die Anmeldung als Teilnehmer oder eines Teams ist einfach und bei Bedarf unterstützt Klimaschutzmanagerin Alisia Meisch von der Stadtverwaltung beim Einrichten der App oder der Gruppe. Einzelstarter dürfen sich einer Gruppe ihrer Wahl anschließen. Zum Beispiel dem „offenen Team Bad Dürrheim“. Kilometer sammeln für Bad Dürrheim können alle, die in der Stadt wohnen, aber auch alle, die hier arbeiten oder eine Schule besuchen.

Stadt hofft auf mehr Teilnehmer

In diesem Jahr sollen es, wie Bürgermeister Jonathan Berggötz es sich wünscht, noch mehr Teilnehmende werden als im vergangen Jahr. Dort waren es 33 Teams mit mehr als 370 Teilnehmern. Er selbst tritt für das Team Stadtverwaltung in die Pedale.

Das Team der Stadtverwaltung freue sich schon darauf, vom 1. bis 21. Juli so oft wie möglich das Auto durch das Fahrrad zu ersetzen. Genau das wolle der Wettbewerb auch erreichen: Anregung geben, dass man auf umweltschonende Weise mobil sein kann.

Radtour am 12. Juli

Am Freitag, 12. Juli, lädt Bürgermeister Jonathan Berggötz alle, die sich zum Stadtradeln angemeldet haben, zu einer Radtour in die Umgebung und die Stadtteile ein, die 35 Kilometer lange Strecke führt zu den schönsten Punkten der Gesamtstadt. Eine Anmeldung unter klima@bad-duerrheim.de ist erforderlich.

Melden vom Mängeln möglich

Die Teilnehmer können bei ihren Touren auch von Bodenunebenheiten, Löchern im Asphalt oder fehlenden und beschädigten Wegweisern Fotos machen und diese mit einer Beschreibung der Auffälligkeit versehen. Die Stadtverwaltung wird dann darüber benachrichtigt. „Wir haben im vergangenen Jahr einige dieser Meldungen bekommen und gleich damit begonnen, sie aufzuarbeiten“, berichtet Alisia Meisch.