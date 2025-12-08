Umsturzversuch: Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt

Cotonou - Unmittelbar nach einem vereitelten Putschversuch in Benin hat die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas die Entsendung einer militärischen Eingreiftruppe beschlossen, um die Lage zu stabilisieren. Die Soldaten, unter anderem aus dem Nachbarland Nigeria, sollen die Regierung unterstützen und die verfassungsmäßige Ordnung des Landes schützen, wie Ecowas mitteilte.

Der Präsident der Regionalmacht Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, erklärte, die nigerianische Luftwaffe auf Bitten Benins im Einsatz, um den Luftraum zu kontrollieren und schnelle Einsätze in Koordination mit dem Nachbarland durchzuführen. Die Streitkräfte hätten im Rahmen des Ecowas-Mandats gehandelt und damit die verfassungsmäßige Ordnung in Benin verteidigt. Zudem habe das kleine westafrikanische Land Bodentruppen angefordert, um die Regierung zu schützen und bewaffneten Gruppen zu begegnen. Nigerianische Bodentruppen seien nun bereits in Benin.

Benins Präsident gibt Entwarnung

Nigerianische Kampfflugzeuge hätten dabei geholfen, die Putschisten vom Sitz des staatlichen Fernsehens und aus einem Militärstützpunkt zu vertreiben, hieß es weiter. In Medienberichten war die Rede von Explosionen nach mutmaßlichen Luftangriffen in der Hafenstadt Cotonou, dem Regierungssitz.

Benins Präsident Patrice Talon sagte am Sonntagabend übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die Lage sei inzwischen vollständig unter Kontrolle. Er dankte den Streitkräften und der Militärführung, die dem Land und der Verfassung treu geblieben seien. Der Putschversuch werde nicht ungestraft bleiben, sagte er demnach im staatlichen Fernsehen.

Putschisten mit Ankündigung im staatlichen Fernsehen

Zuvor waren in der Nähe des Präsidentenpalasts Schüsse gefallen. Eine Gruppe Militärs besetzte den Sitz des staatlichen Fernsehsenders und erklärte Talon für abgesetzt. Die Grenzen des Landes seien geschlossen, Oberstleutnant Pascal Tigri sei zum Präsidenten eines "Militärischen Wiederaufbaukomitees" ernannt worden, hieß es. Innenminister Alassane Seydou teilte später mit, das Eingreifen der Streitkräfte habe es ermöglicht, den Putschversuch zu vereiteln. Es soll sich demnach nur um eine kleine Gruppe meuternder Soldaten gehandelt haben.

Ob es bei dem Umsturzversuch und dem Einsatz gegen die Putschisten auch Opfer gab, war zunächst unklar. Auch über mögliche Festnahmen wurde zunächst nichts bekannt.

An der Ecowas-Eingreiftruppe für Benin sollen sich neben Nigeria auch Sierra Leone, Ghana und die Elfenbeinküste beteiligen. Es war zunächst offen, wie viele Soldaten und welches Gerät die Truppe umfassen würde.

Benin zählte bislang zu stabileren Demokratien

Benin, ein landwirtschaftlich geprägter Staat mit rund 15 Millionen Einwohnern und viel Baumwolle-Produktion, gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Die frühere französische Kolonie zählte bislang zu den stabileren Demokratien des Kontinents. Benin gelang 1991 ein friedlicher Wechsel von der Diktatur zu einer demokratischen Regierung. Als Quelle möglicher Instabilität wurden zuletzt eher die im Norden angrenzenden Länder Burkina Faso und Niger betrachtet, in denen es große Probleme mit islamistisch motiviertem Terrorismus gibt.