Diese Top-Managerin verlässt Mahle

1 Ende des Jahres ist für Jumana Al-Sibai Schluss bei Mahle. Foto: Mahle Die Sparte Thermomanagement spielt beim Autozulieferer Mahle eine Schlüsselrolle. Im Zuge der Umstrukturierung kommt es zur Trennung von Spartenchefin Jumana Al-Sibai.







Link kopiert



Die Presseerklärung liest sich so: „Mahle und Jumana Al-Sibai, Mitglied der Konzern-Geschäftsführung und verantwortlich für den Bereich Thermal and Fluid Systems, haben sich einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit zum 31. Dezember 2025 verständigt.“ Diese Entscheidung lässt sich in Verbindung zu einer angestoßenen Umstrukturierung rund um das Segment Thermomanagement bringen, das künftig eine Schlüsselrolle bei Mahle spielen soll – auch im Hinblick auf die E-Mobilität. In diesem Bereich geht es unter anderem um die Temperierung von Batterien.