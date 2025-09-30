Umstrukturierung in Freudenstadt: KLF gibt Medizinisches Versorgungszentrum auf

Das Klinikum Landkreis Freudenstadt spricht von einer organisatorischen Neuausrichtung des MVZ. Die medizinische Versorgung gehe in neuen Strukturen weiter.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Freudenstadt stellt sich ab 1. Oktober organisatorisch neu auf. Im Zuge dieser Umstrukturierungen werde das MVZ künftig nicht mehr als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) betrieben, sondern in den Strukturen niedergelassener Praxen, heißt es in einer Pressemitteilung der KLF vom Dienstag.

Für Patienten bleibe die Versorgung in den Bereichen Kardiologie und Innere Medizin unverändert bestehen. Die Kardiologische Praxis werde weiterhin durch Jacqueline Hörig in den bisherigen Räumlichkeiten fortgeführt. Der Zugang erfolge wie gewohnt über den Seiteneingang zum Gebäude.

Richard Küchler, der die gastroenterologische Versorgung im ambulanten Bereich innehat, werde in die Klinik wechseln und dort die Abteilung von Klaus Fellermann unterstützen. Fellermann habe eine Erweiterung seiner bestehenden Ermächtigung erwirkt, so die KLF weiter.

Zwei Arztsitze werden veräußert

Dies bedeute, dass es für die Bevölkerung ab 1. Oktober möglich sei, per direkter Überweisung niedergelassener Vertrags- und Hausärzte gastroenterologische Leistungen und Vorsorgeuntersuchungen in der KLF wahrzunehmen. Somit sei die Sicherstellung der gastroenterologischen Versorgung des Landkreises gegeben, heißt es weiter. Die Anmeldung und Terminierung erfolge im neuen Klinikgebäude in der Anmeldung für Endoskopie, Gefäßambulanz und Kardiologie.

Die Arztsitze der Fachrichtungen Neurochirurgie und Anästhesie würden im Rahmen der Umstrukturierung veräußert, so die KLF weiter.

„Unser Ziel ist es, auch in Zukunft eine hochwertige und verlässliche medizinische Versorgung in der Region sicherzustellen. Die Veränderungen betreffen die Trägerschaft, jedoch nicht die vertraute medizinische Betreuung“, wird Monique Bliesener, Geschäftsführerin der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH, in der Mitteilung zitiert.