Umstrukturierung in Freudenstadt: KLF gibt Medizinisches Versorgungszentrum auf

Das Klinikum Landkreis Freudenstadt spricht von einer organisatorischen Neuausrichtung des MVZ. Die medizinische Versorgung gehe in neuen Strukturen weiter.
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Freudenstadt stellt sich ab 1. Oktober organisatorisch neu auf. Im Zuge dieser Umstrukturierungen werde das MVZ künftig nicht mehr als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) betrieben, sondern in den Strukturen niedergelassener Praxen, heißt es in einer Pressemitteilung der KLF vom Dienstag.