Umstrukturierung in Albstadt: Mutige und schmerzhafte Entscheidung für das PGT

Die potenzielle Umstrukturierung der Schulen in Albstadt kam überraschend. Besonders in Tailfingen könnte dies zu Änderungen führen. Das sagt unser Autor Benjamin Roth dazu.
Die Pläne der Stadtverwaltung mögen auf den ersten Blick überraschen. Verzicht auf den Realschul-Neubau am Lammerberg, Umzug des Progymnasiums nach Ebingen. Auf den zweiten Blick ist es jedoch nur das konsequente Verfolgen der Strategie zur Gebäudebestandsoptimierung, die angesichts der prekären Haushaltslage unumgänglich ist.