Umstrukturierung bei Homag Group Dürr-Chef wird auch Homag-Chef

In der Sitzung am Dienstag wurde Gerhard Federer zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ab dem 1. Januar gewählt. Federer gehört dem Aufsichtsrat der Homag Group seit 2010 an und ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG.

"Aufgrund meiner langjährigen Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Homag Group kenne ich das Unternehmen sehr gut", wird Ralf W. Dieter in der Mitteilung zitiert. "Ich freue mich sehr darauf, nun die operative Verantwortung für die Homag Group zu übernehmen."

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Pekka Paasivaara hatte Ende September mitgeteilt, nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung zu stehen, und scheidet zum 31. Dezember "in bestem gegenseitigen Einvernehmen aus", wie es weiter heißt. Dieter dankte ihm: "Pekka Paasivaara hat großen Anteil an der Weiterentwicklung von Homag. Er hat besonders den Ausbau des internationalen Geschäfts erfolgreich vorangetrieben."

Der Vorstand der Homag Group AG besteht ab 1. Januar aus Ralf W. Dieter und Finanzvorstand Rainer Gausepohl. Neues Mitglied im Aufsichtsrat der Homag Group AG soll Jochen Weyrauch, Mitglied des Vorstands der Dürr AG, werden. Der Antrag zur entsprechenden gerichtlichen Bestellung wurde laut der Mitteilung gestellt. Nachfolger des kürzlich verstorbenen Aufsichtsratsmitglieds Jochen Berninghaus ist Steffen Lorscheider, Partner in der Anwaltskanzlei Spieker & Jäger, Dortmund.

Optimierungsmaßnahmen

Die Homag Group gehört seit 2014 zum Dürr-Konzern und ist der weltweit führende Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. "Die Homag Group hat sich zu einem wichtigen Standbein des Konzerns entwickelt. In den kommenden Jahren streben wir sukzessive Ergebnisverbesserungen an", wird Ralf W. Dieter in einer weiteren Mitteilung der Dürr AG vom Dienstag zitiert. "Basis dafür sind die Optimierungsmaßnahmen, die wir bei Homag derzeit gemeinsam mit den Mitarbeitern und Führungskräften umsetzen." Schwerpunkte seien die Weiterentwicklung von Organisation und Prozessen, die Einführung durchgängiger IT-Systeme, die Produktmodularisierung und Innovationen.

Dürr-Vorstand verkleinert

Pekka Paasivaara wird zum Jahresende, wie angekündigt, auch den Vorstand der Dürr AG verlassen. Im Zuge dessen wird der Dürr-Vorstand auf drei Mitglieder verkleinert. Neben Ralf W. Dieter sind dies Jochen Weyrauch und Dietmar Heinrich. Weyrauch ist als stellvertretender Vorsitzender vor allem für das Automotive- und Umwelttechnikgeschäft zuständig, das im Teilkonzern Dürr-Systems gebündelt ist. Dietmar Heinrich ist Finanzvorstand und verantwortet darüber hinaus das Geschäft des Teilkonzerns Schenck, der vor allem in der Auswuchttechnik aktiv ist.