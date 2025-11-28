Umstrittenes Neubauprojekt: An den Plänen für das „Ochsen“-Areal in Wyhlen scheiden sich die Geister

Auf dem ehemaligen „Ochsen“-Areal soll ein Gebäude für betreutes Wohnen und Tagespflege entstehen. Der Gemeinderat findet es zu massiv..
Der in früheren Jahrzehnten unter anderem als Kino, Tanzsaal, Partylokal und „Rockschuppen“ genutzte Anbau des einstigen „Ochsen“ ist bereits der Abrissbirne zum Opfer gefallen. An der Baumgartenstraße klafft seither eine große Lücke. Das vorgelagerte, ortsbildprägende und im Kern baulich bis ins 16. Jahrhundert reichende frühere Wirtshaus an der Ortsdurchfahrt präsentiert sich indes optisch ansprechend saniert. Drei Dachgauben und eine PV-Anlage auf dem Walmdach sind in Abstimmung mit dem Denkmalschutz hinzugekommen.