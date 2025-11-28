Umstrittenes Neubauprojekt: An den Plänen für das „Ochsen“-Areal in Wyhlen scheiden sich die Geister

Auf dem ehemaligen „Ochsen“-Areal soll ein Gebäude für betreutes Wohnen und Tagespflege entstehen. Der Gemeinderat findet es zu massiv..

Der in früheren Jahrzehnten unter anderem als Kino, Tanzsaal, Partylokal und „Rockschuppen“ genutzte Anbau des einstigen „Ochsen“ ist bereits der Abrissbirne zum Opfer gefallen. An der Baumgartenstraße klafft seither eine große Lücke. Das vorgelagerte, ortsbildprägende und im Kern baulich bis ins 16. Jahrhundert reichende frühere Wirtshaus an der Ortsdurchfahrt präsentiert sich indes optisch ansprechend saniert. Drei Dachgauben und eine PV-Anlage auf dem Walmdach sind in Abstimmung mit dem Denkmalschutz hinzugekommen.

Aktuell gilt eine Veränderungssperre Das anstelle des Tanzsaals geplante Wohngebäude war im Gemeinderat allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen, sodass das Gremium vor fünf Monaten zunächst eine Veränderungssperre erließ und den Investor zu Nachbesserungen aufforderte. Sowohl bei der Verwaltung und auch im Rat herrscht zwar Konsens darüber, dass die Schaffung von seniorengerechten, betreuten Wohnangeboten im Wyhlener Ortszentrum und auch eine Tagespflege positiv zu bewerten sind. Jedoch befindet sich das Grundstück in unmittelbarer Nähe von wertvollem historischen Baubestand: Dazu zählen unter anderem der „Ochsen“ selbst und das Wyhlener Zehnthaus.

Investor stellt im Rat zwei neue Varianten vor

Für die Investorenfamilie stellten Gazmend Osmani-Wiedmaier und sein Sohn Eris im Gemeinderat nun zwei überarbeitete Planvarianten vor: Die erste Version sähe sogar die Einbeziehung und Sanierung des Nachbargebäudes Rheinfelder Straße 11 vor. Insgesamt würden dann 22 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, acht normale Wohneinheiten, eine Tagespflege sowie 26 Parkplätze entstehen.

Das eigentliche „Ochsen“-Gebäude ist bereits saniert worden. Nei hinzugekommen sind eine PV-Anlage und dem markanten Walmdach sowie drei Gauben. Foto: Tim Nagengast

Zum Tragen kommen soll nun aber die zweite, etwas reduzierte Variante, welcher der Rat nach intensiver Debatte sein Plazet erteilte. Diese Version sieht eine Optimierung des bereits genehmigten Erweiterungsbaus durch einen Nachtrag zur Baugenehmigung vor. Dabei sollen 14 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, zwei normale Wohneinheiten, eine Tagespflege sowie 13 Parkplätze entstehen. Diese kann der Investor nun weiterverfolgen.

Gemeinderäte stören sich an Flachdach-Plänen

Allerdings bitten die Grenzach-Wyhlener Räte die Lörracher Baurechtsbehörde – diese hat das letzte Wort – um Prüfung der Dachform. Anstelle eines vom Ratsgremium vor allem wegen des historischen Bauumfelds favorisierten Satteldachs wäre die Lörracher Baurechtsbehörde allerdings mit einem Flachdach einverstanden, wie Eris Osmani-Wiedmaier im Gemeinderat klarstellte. Dies habe die Behörde bereits signalisiert. Ein Flachdach habe an dieser Stelle gleich zwei Vorteile: So lasse sich darauf die gewünschte PV-Anlage anbringen, „und ein Flachdach ist auch für das Haus Issler nicht so störend wie ein Satteldach“.

Investor will endlich loslegen können

Gazmend Osmani-Wiedmaier bat den Gemeinderat darum, das Vorhaben so mitzutragen. „Wir konnten jetzt seit fünf Monaten nicht bauen und würden das Projekt gerne realisieren“, sagte er. Gleichwohl verstehe er die Sorge der Räte, dass der geplante Neubau „groß, wuchtig“ werde.

Die Gemeinderatsfraktionen nahmen die vorgestellten Varianten mal mehr, mal weniger zähneknirschend zur Kenntnis. Während Ralf Blubacher (FDP) zumindest anerkannte, dass die Bauherren „die Hausaufgaben gemacht“ hätten, gab es am geplanten Flachdach deutliche Kritik von mehreren Seiten. Obgleich das Gremium nun die etwas abgespecktere Variante bevorzuge, sei auch diese „immer noch grausig“, nahm Ratsherr Alex Drechsle (FW) kein Blatt vor den Mund: „Das ist hier völlig unpassend.“

Keine abschließende Antwort bekam seine Fraktionskollegin Carola Lambelet, die die Massivität des Vorhabens kritisierte und beim Investor bezüglich der Grundflächenzahl (GFZ) mehrfach insistierte. Die GFZ legt fest, welcher Anteil einer Grundstücksfläche maximal bebaut oder versiegelt werden darf.

Investor betriebt viele ähnliche Projekte

Wie die Investoren-Vertreter im Rat betonten, realisieren beziehungsweise betreiben sie hierzulande ein gutes Dutzend vergleichbarer Projekte. Wer das Internet bemüht, findet dort unter anderem die Pflegedienste Triebskorn und Dora, die vorwiegend im Raum Hockenheim-Schwetzingen aktiv sind.