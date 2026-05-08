Umstrittenes Geschenk: Trump erwartet Jumbojet aus Katar zum Geburtstag der USA

1 US-Präsident Donald Trump besteigt eine Air Force One am Miami International Airport. Foto: Matt Rourke/AP/dpa Katar schenkt der US-Regierung einen Jumbojet – einfach so? Zum Unabhängigkeitstag soll der Jet dem US-Präsidenten als neue Air Force One zur Verfügung stehen.







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Trotz Korruptionsvorwürfen soll ein Jumbojet aus Katar nach Worten von US-Präsident Donald Trump pünktlich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflieger bereitstehen. Trump bejahte die Frage einer Journalistin, ob er die Maschine bis zum 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag der USA – erwarte. Im Mai 2025 hatte Trump trotz scharfer Kritik das wertvolle Flugzeug als Geschenk des Golfemirats Katar angenommen und damit eine Debatte um mögliche Korruption entfacht.