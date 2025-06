Umstrittenes Atomprogramm: Konflikt mit Iran? USA reduzieren Botschaftspersonal im Irak

1 Die USA reduzieren aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Foto: Khalid Mohammed/AP/dpa Der Streit um das iranische Atomprogramm schwelt weiter. Kommt es zu einem Angriff des israelischen Militärs? Die US-Regierung reduziert aus Sicherheitsgründen ihr Personal in der Region.







Washington - Die USA reduzieren aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Ein Vertreter des Außenministeriums in Washington erklärte, die Entscheidung basiere auf "jüngsten Analysen", ging aber nicht ins Detail. Anlass der Maßnahme soll US-Medienberichten zufolge die Möglichkeit eines bevorstehenden israelischen Angriffs auf den Iran sein. Befürchtet wird, dass die Führung in Teheran in dem Fall Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in der Region anordnen könnte.