EU erkennt von Maduro reklamierten Wahlsieg nicht an

1 Das offizielle Wahlergebnis wirft weiter Fragen auf Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Vorwürfe des Betrugs und der Manipulation umgeben das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela. Die EU stellt eine klare Forderung.









Link kopiert



Brüssel - Die Europäische Union erkennt das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela ohne eine vollständige Offenlegung der Wahlunterlagen nicht an. Das teilte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Sonntagabend mit.