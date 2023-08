20 Der VfB mit Kapitän Wataru Endo wirbt künftig für Winamax. In unserer Bildergalerie bilden wir alle Trikotsponsoren der Fußball- Bundesliga ab. Foto: imago

Wettanbieter wie der neue VfB-Sponsor Winamax haben den deutschen Profifußball fest im Griff. Sie versprechen Spielerschutz, doch irgendwo muss das viele Geld ja herkommen. Einblick in einen umstrittenen Werbemarkt.









Das Auge fremdelt noch ein wenig mit dem neuen Schriftzug. Winamax prangt nun groß auf dem roten Brustring, erstmals zur Schau getragen beim Testspiel in Sheffield (3:0). Früher oder später werden sich die Fans des VfB Stuttgart an den neuen Haupt- und Trikotsponsor gewöhnen müssen. Ob sie wollen oder nicht. Die in den sozialen Medien hinterlassenen Protestnoten werden jedoch von Tag zu Tag lauter. Zumal am Dienstag in Jokerstar auch noch ein Anbieter für virtuelle Automatenspiele als neuer Werbepartner präsentiert wurde.