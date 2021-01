Umstrittener Lehrhof in Rottweil Jetzt hat der Nabu Kaufinteresse

Überraschend ist nun diese Entwicklung: Kurz nach den Turbulenzen um den Lehrhof hatte die örtliche Nabu-Gruppe der Stiftung "Nationales Naturerbe" einen Hinweis gegeben, dass es in Hausen ein Kleinod zu retten gäbe. Und die Stiftung mit Sitz in Berlin ist sehr interessiert, wie Ines Noll, zuständig für das Flächenmanagement in Südwestdeutschland, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt. Wie es der Zufall will, stammt sie selbst ursprünglich aus Hausen. "Ich weiß, um was für ein Kleinod es sich da handelt. Eine sehr spannende Fläche für den Naturschutz", sagt sie. Man habe beim Besitzer mehrfach nachgehakt, dieser habe aber noch kein Signal gegeben – weder in die eine, noch in die andere Richtung, so Noll.

Die Stiftung kauft wertvolle Naturschutzflächen auf, um sie damit dauerhaft zu bewahren und zu entwickeln. Als Besitzer und Verpächter der Flächen habe man dann beste Einflussmöglichkeiten, sagt Noll. In der Regel steige man in bestehende Pachtverträge ein. Sollte sich herausstellen, dass ein Pächter die Auflagen nicht erfüllt, könne man ins Gespräch gehen oder die Verbindung nach der Laufzeit beenden. Für den Lehrhof hieße das: Die Flächenbewirtschaftung im Eschachtal bliebe weitgehend erhalten.

Desolater Zustand

Allerdings ist da ja auch noch der Hof selbst. Der präsentiert sich in desolatem Zustand und macht der Bezeichnung "Kleinod" gar keine Ehre. Um das Gebäude herum stehen allerlei Gerätschaften und Fahrzeuge, ein Dach ist eingefallen. Der Nabu plant hier keinen Ersatzbau. Es müsse über einen Abriss und eine Entsiegelung nachgedacht werden. Außer, das Gebäude biete noch Vorteile für den Artenschutz, etwa für Fledermäuse.

Für Inhaber Willi Stähle liegt hier der Knackpunkt. Er will, so seine Lebensgefährtin Barbara Barbagallo auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Hof wieder aufgebaut und erhalten wird. Dieser sei in vierter Generation in der Familie. "Da steckt sein Herzblut drin", so Barbagallo. Man habe viele Angebote gehabt und sich viele Gedanken gemacht. Ihre Aussage ist klar: "Familie Scheidel hat ein super Konzept, und keiner hat Nachteile dadurch." Es geschehe alles im Einklang mit der Natur. Und dass die Tochter dort Pferde züchten wolle, sei im Sinne des Eigentümers, denn auch früher habe es Pferde auf dem Lehrhof gegeben. Etliche Flächen würden auch weiterhin verpachtet.

Eberhard Scheidel bestätigt am Telefon: "Für uns ist das nach wie vor eine Herzensangelegenheit." Seine Tochter wolle dort Pferde züchten, und zwar im kleinen Stil. Man habe "nichts Schlimmeres vor", als es auch der Nabu vorhabe. Und die "maximale Planung", mit der man 2019 vorstellig wurde, sei auf Anraten der Stadt erfolgt. "Wir brauchen keine Gastronomie", betont Scheidel. Man sei von Anfang an zu allen Abstrichen bereit gewesen.

Eigentümer und Investor hätten also längst einen Knopf an die Sache machen können – wenn es sich bei den Flächen im Außenbereich nicht um solche handeln würde, die unter das Agrarstrukturgesetz fallen. Das Landwirtschaftsamt muss den Verkauf genehmigen, bei dem Landwirte ein Vorkaufsrecht haben. Nun sind allerdings weder die Scheidels Landwirte, noch die Nabu-Stiftung. In einem aktuellen Antwortschreiben an den Nabu weist das Landwirtschaftsamt auf die Rechtslage hin, schließt einen Verkauf aber nicht gänzlich aus. Dieser sei möglich, wenn sicher sei, dass kein Landwirt Interesse hat. Für Eberhard Scheidel ist klar: Wenn das für den Nabu gilt, müsse das für ihn auch gelten. Eine verzwickte Lage.

Verkauf an Nabu-Stiftung optimale Lösung

Für Bernd Franz, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Rottweil und Umgebung, wäre der Verkauf an die Nabu-Stiftung die optimale Lösung. "Dann steht das Allgemeinwohl über Privatinteressen", sagt Franz.

Ortsvorsteher Herbert Sauter, der auf eine Bürgeranfrage im Ortschaftsrat am Montag über das Nabu-Interesse informiert hatte, will sich zum Für und Wider nicht äußern. "Da sind wir nicht im Spiel momentan." Der aktuelle Zustand des Lehrhofs ist für ihn allerdings ärgerlich. "Es sieht chaotisch aus." Daran müsse sich etwas ändern, so Sauter. Ansonsten sei man "staunender Beobachter" der weiteren Entwicklung.

Und die kann dauern. Laut Eigentümer Willi Stähle hat er keine Eile. Letztendlich, so Eberhard Scheidel, müsse wohl das Landwirtschaftsamt den "gordischen Knoten durchschlagen".