E-Car-Sharing-Station am ZOB Stadt Dornstetten baut ihr Mobilitätsangebot aus

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Dornstetten wurde am Donnerstag der Startschuss für das neue E-Car-Sharing-Angebot der Firma Deer gesetzt. Sie betriebt inzwischen einen Pool aus 1049 E-Fahrzeugen und 404 Standorten.