Umstrittener Bau in Dornstetten: Nicht nur die Balkone sind rechtswidrig

Das umstrittene Gebäude Marktplatz 11 in Dornstetten hätte laut Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg so, wie es da steht, nie gebaut werden dürfen.
Im Rechtsstreit um das Gebäude Marktplatz 11 in Dornstetten hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die durch den Gemeindeverwaltungsverband erteilte Baugenehmigung nach jahrelangem Rechtsstreit Anfang Mai aufgehoben. Die Begründung des Urteils stand damals noch aus und wurde wegen der sich daraus ergebenden Konsequenzen von allen Verfahrensbeteiligten mit Spannung erwartet.