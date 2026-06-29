Umstrittener Bau in Dornstetten: Nicht nur die Balkone sind rechtswidrig

Das umstrittene Gebäude Marktplatz 11 in Dornstetten hätte laut Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg so, wie es da steht, nie gebaut werden dürfen.

Im Rechtsstreit um das Gebäude Marktplatz 11 in Dornstetten hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die durch den Gemeindeverwaltungsverband erteilte Baugenehmigung nach jahrelangem Rechtsstreit Anfang Mai aufgehoben. Die Begründung des Urteils stand damals noch aus und wurde wegen der sich daraus ergebenden Konsequenzen von allen Verfahrensbeteiligten mit Spannung erwartet.

Jetzt liegt das 33-seitige Urteil vor. Der Verwaltungsgerichtshof ist nach Inaugenscheinnahme und rechtlich ausführlicher Würdigung des Sachverhaltes zum Ergebnis gelangt, dass nicht nur die wuchtigen Balkone auf der Rückseite des Gebäudes, sondern auch der „Hauptbaukörper“ als solcher gegen nachbarschützende Vorschriften des Abstandsflächengebotes verstößt und damit rechtswidrig errichtet wurde. Mit einem Rückbau der Balkone zur Herstellung rechtmäßiger Zustände ist es deshalb nicht getan.

Eine Revision gegen das Urteil hat der Verwaltungsgerichtshof nicht zugelassen. Der Gemeindeverwaltungsverband wird gegen die Nichtzulassung der Revision keine Beschwerde einlegen, betont der Leiter des Gemeindeverwaltungsverbandes, Tobias Schmid, auf Nachfrage. Die rechtlichen Hürden für eine solche Beschwerde wären hoch und die Erfolgsaussicht eher gering.

Ob die Bauherrenschaft selbst Beschwerde einlegt, ist nicht bekannt. Nach Rechtskraft des Urteils Anfang Juli werde man auf die Bauherren zugehen und alle nötigen Schritte vorbereiten, um rechtmäßige Zustände herzustellen und das Urteil umzusetzen, betont Schmid.

Kein vergleichbarer Fall

Einen vergleichbaren Fall habe es in den vergangenen 50 Jahren in Dornstetten nicht gegeben, fügt er hinzu. Der konkrete Stein des Anstoßes war aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofes – unter anderem – der deutlich zu geringe Abstand des Gebäudes im Hinblick auf das dahinter liegende „Ostgrundstück“ des Klägers, das dieser als Garten nutzt. Die erforderlichen 4,90 Meter wurden um mehr als anderthalb Meter unterschritten.

Der Verwaltungsgerichtshof hat zudem das Vorliegen einer rechtlich zulässigen Ausnahme klar verneint. Auch sämtliche wuchtige Balkone auf der Rückseite des Gebäudes – auf die aber gar nicht mehr ankommt, weil das Gebäude selbst schon rechtswidrig errichtet wurde – verstoßen nach Auffassung des Gerichtes teilweise erheblich gegen das Abstandsflächenrecht. Dies sowohl bezogen auf das Gartengrundstück als auch im Hinblick auf das nördliche Nachbargrundstück.

Nur 2,9 Meter Abstand

Der Balkon im ersten Dachgeschoss hätte beispielsweise mit einem Abstand von 4,34 Metern zum Nordgrundstück gebaut werden müssen, tatsächlich beträgt der Abstand gerade mal 2,90 Meter. „Das Urteil zeigt, dass es ratsam erscheint, sich als Bauherr vor der Bauausführung mit den Nachbarn zu verständigen und dass auch vollendete Tatsachen nicht vor gravierenden Folgen schützen“, betont der benachbarte Kläger.

Er hoffe, dass künftig aufgrund des Urteils auch die jeweilige Bauausführung nach erteilter Genehmigung sehr genau überprüft werde. Im konkreten Fall seien die massiven Balkone auf der Rückseite des Gebäudes so nämlich schon überhaupt nicht genehmigt gewesen, betont er. Gravierende Konsequenzen hat das Urteil nicht nur für sie Bauherren, sondern auch für Mieter, die dort bereits eingezogen sind.