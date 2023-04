Dass Villingen-Schwenningen als Stadt beim Thema Nordzubringer oder Lückenschluss B 523 keine großartige Entscheidungsmacht hat, wurde jetzt wieder im Gemeinderat klar.

„Die Straßenplanung der Bundesstraße 523 wird vom Bauherrn und Eigentümer, also der Bundesrepublik Deutschland (Bund) durch das Regierungspräsidium Freiburg durchgeführt“, heißt es in der Informationsvorlage, die bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch auf den Tisch kam. Kurz gesagt: Die Stadt sei nur bedingt Teilnehmer der Planungen, wie es Oberbürgermeister Jürgen Roth formulierte. Klar werde diese zu gegebenem Zeitpunkt bei den Planungen angehört – doch generell liege die Obrigkeit beim Bund.

Erstmalig geplant in den 1960er Jahren soll die neue Bundesstraße eine direkte Verbindung von der B 33 Richtung A 5 ins Rheintal und der A 81 als überregionale Verbindung zum Neckarraum sowie Richtung Schweiz schaffen. Als Nebeneffekt sollen auch die Ortsdurchfahrten verkehrlich entlastet werden. Doch mindestens so lange wie es die Pläne gibt, gibt es auch harschen Gegenwind gegen diese. Bürgerinitiativen kämpfen gegen den geplanten Lückenschluss, auch Umweltverbände sorgen sich um weitreichende Konsequenzen für die hiesige Natur.

Arbeitet das Regierungspräsidium mit alten Zahlen?

Aktuell befinde sich die geplante Straße laut Informationsvorlage in der Vorplanung, bei der aus Umwelt-, Verkehrs- und Variantenuntersuchungen eine Vorzugsvariante entwickelt werden soll. Das Vorhaben der Straße vorzüglich, finden zumindest einige der Gemeinderäte überhaupt nicht.

So fragte sich Ulrike Salat (Grüne): „Ist das Vorhaben für die Bevölkerung überhaupt zumutbar?“ Das Regierungspräsidium Freiburg arbeite bei ihren Planungen mit alten Zahlen. Klar ist, dass der Nordzubringer einen Verlust von Lebensraum, Tieren und Pflanzen bedeute. Nach jetzigem Stand sei der Bau jedenfalls nicht ökologisch und „das Geld sollte lieber in ÖPNV und Schiene investiert werden.“

B 5 23 geht durch ein Jagdgebiet und Biotop

Hierzu verlor Olaf Barth (AfD) ebenfalls einige Worte: Ihn als „grün-blauen“ betreffe das Vorhaben der neuen Bundesstraße, die direkt durch ein Jagdgebiet und Biotop laufe, natürlich besonders, hob er hervor.

„Es wäre natürlich schön wenn wir jetzt sagen würden, das Geld stecken wir in den Ausbau der Gäubahn und machen diese zweigleisig, aber das können wir nicht entscheiden“, entgegnete Edgar Schurr (SPD).

Auch die Position des hier ansässigen Gewerbes mit der IHK wurde Thema – „diese Position ist klar seit mindestens 35 Jahren“, brachte es OB Roth auf den Punkt. Diese sei dafür, man solle sich von der Idee lösen, dass das Auto plötzlich weg ist, immerhin bringe die Industrie das Geld und die Arbeitsplätze. „Von Dienstleistungen allein können wir hier in der Region nicht leben.“

Dass die Innovationskraft der Unternehmen in unserer Region von diesem einen Stück Straße abhänge, das wage sie schwer zu bezweifeln, äußerte sich Cornelia Kunkis (Grüne) zur Diskussion.

Verkürzt der Lückenanschluss die Stauzeit?

Außerdem sei VS bei einem ADAC-Bericht auf der Liste der Staus auf Platz 28 und ob die geplante Straße dabei helfe, auf dieser Liste besser zu werden. „Die Staus sind überall woanders als dort, wo wir eine Straße bauen“, so der Wortlaut von Cornelia Kunkis. Darauf wusste der Oberbürgermeister keine Antwort.

Bald finden jedenfalls laut dem OB wieder Bürgersprechstunden mit ihm über die B 523 statt. Am 8. Mai, 19 Uhr, können Bürger aus Haslach und der Wöschhalde sich mit dem Oberbürgermeister austauschen, darauf folgt Obereschach am 15. Mai, 18 Uhr, Nordstetten am 26. Mai, 15 Uhr, und Weilersbach am 26. Mai, 17 Uhr. Zu diesen wurden auch explizit die „jungen Menschen“ der Fridays-For-Future-Bewegung eingeladen, die dieser bisher nicht gefolgt seien.