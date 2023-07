1 Notarzt im Einsatz – im Kreis Rottweil geschieht das bislang unter besonderen Bedingungen. Foto: Otto

Das war’s: Seit Jahren werden im Kreis Rottweil Notärzte für einen Einsatz zuhause abgeholt. Umwege und Zeitverzögerung inklusive. Mit dieser Praxis ist nun Schluss, wie unsere Redaktion erfahren hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Gerücht sickerte zunächst aus Notarzt-Kreisen durch. Von einem, der – wie so oft – vor seiner Haustür für einen akuten Einsatz abgeholt wurde. Die DRK-Rettungskräfte müssen sich dafür übrigens erst durch ein Wohngebiet schlängeln, während der Patient in Not wartet.