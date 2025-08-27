Umstrittene Freitagspredigten: Kontroverse in Türkei - Frauenrechtlerin legt Kopftuch ab

Das Religionsamt in der Türkei sorgt mit umstrittenen Freitagspredigten für Diskussionen. Eine bekannte islamische Frauenrechtlerin schlägt Alarm und legt ihr Kopftuch ab. Was steckt dahinter?
Istanbul - "Ich werfe das Kopftuch der Regierung und dem Religionsamt vor die Füße" - mit dieser Erklärung legte die türkische Frauenrechtlerin Berrin Sönmez ihr Kopftuch ab. Jahrzehntelang hatte die 64-jährige gläubige Muslimin das Tuch getragen, nun verzichtet sie aus Protest darauf. Auslöser ist eine umstrittene Freitagspredigt der Religionsbehörde Diyanet von Anfang August.