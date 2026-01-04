Umstrittene Figur: Rottenburger „Nicknegerle“ hat ausgedient

Für viele Rottenburger gehört zur Weihnachtszeit ein Besuch der malerischen Krippe in der Wallfahrtskirche im Weggental zur Tradition wie die Gans oder der Rehbraten auf dem Tisch. Doch manche werden dieses Jahr enttäuscht sein: Zwischen all den in fantasievolle Gewänder gekleideten Hirten und Engeln, die sich samt Schafen, Ochs und Esel um die Heilige Familie mit dem Jesuskind scharen, vermissen sie die Figur eines dunkelhäutigen Kinds. Viele Rottenburger nennen die Nachbildung „Nicknegerle“. Es handelt sich um eine Figur, die auf Knien um Spenden bittet und dankbar den Kopf senkt, wenn ein Geldstück in den Schlitz des goldenen Huts fällt, den er vor dem Bauch hält. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Auseinandersetzungen gegeben um die einst zu Missionszwecken erfundene Spendenfigur. Viele hielten die Figur wegen der devoten Körperhaltung und der stereotypen Darstellung schlicht für rassistisch. Andere verteidigten die Tradition der dunkelhäutigen Sammelbüchse. Zu seiner Verteidigung hieß es auch immer wieder, der kleine Afrikaner sei ein „Spendenmagnet“. Auch wegen des diskriminierenden Begriffs gibt es Debatten.

Figur sammelte fünfstelligen Betrag ein Den großen Verdienst der umstrittenen Figur betont im Gespräch mit dieser Zeitung Reinhold Vollmer. Er gehört seit vielen Jahren zu den Ehrenamtlichen, die die Krippe jedes Jahr aufbauen, und er sagt, seit die Figur 2016 wieder zur Krippe gehörte, sei ein „nennenswerter fünfstelliger Betrag“ zusammengekommen. Geld, das zum größten Teil übers Kolpingwerk an Bildungsprojekte oder Kleinbetriebe in Afrika geflossen sei.

Doch nun steht an seiner gewohnten Stelle am rechten Rand der Krippeninstallation nur eine Büchse. Ein Schild erklärt: „Auf Wunsch verzichten wir in diesem Jahr auf Spendenfiguren.“ Auch der vor Jahren hinzugefügte zweite Bittsteller, ein auf der anderen Krippenseite platzierter, hellhäutiger Hirte, fehlt jetzt in dem Ensemble.

Viele Kommentare in sozialen Medien

Schon am ersten Weihnachtsfeiertag erschien dazu ein Beitrag auf Facebook: „Toll wie immer, aber ein Kollege fehlt ...“, schrieb ein Nutzer unter das Video, das er beim Krippenbesuch gedreht hatte. Seither wird die Liste der Kommentare immer länger. Neben bloßem Bedauern liest man Feststellungen wie „Der ist Tradition, der gehört da hin!!!“ – aber auch die Aufforderung „Einfach in die Blechdosen kein Geld reinwerfen!!!“ Hinweise darauf, dass die Darstellung des dunkelhäutigen Kindes mit seinen wulstigen Lippen diskriminierend sei, liest man bisher nicht auf der Facebook-Seite von „Dein Rottenburg“. Stattdessen schreibt eine Frau: „Das geht ja gar nicht, dass beide Figuren fehlen! Wir waren gestern auch enttäuscht. Hat sich da wieder ein Wichtigtuer durchgesetzt?“

Wer hat die Figur verbannt und warum?

Wer also ist verantwortlich für die Verbannung der Figur aus dem berühmten Weggentaler Krippenensemble? Auf Anfrage unserer Redaktion schreibt ein Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart: „Der Verzicht auf die umstrittene Spendenfigur in der Weggentaler Krippe trägt den Diskussionen in jüngerer Zeit um diese Form der Spendenbüchsen und der wachsenden Sensibilität für klischeehafte Darstellungen in Krippen Rechnung.“ Damit Weihnachten „als Botschaft des Friedens wahrgenommen werden“ könne und nicht durch „Debatten über das Erbe des Kolonialismus oder durch Streit über bestimmte Darstellungen aus dem Fokus gerät“, habe „die Diözesanleitung diese Initiative ergriffen“.

Leiter der Diözese ist seit einem Jahr Rottenburgs Bischof Klaus Krämer. Er war von 2008 bis 2019 Präsident des internationalen Katholischen Missionswerks Missio in Aachen. Und sieht wohl auch deshalb das mit der Tradition von Afrikanern als Bittsteller etwas anders als viele Freunde der Figur. Wenn Spendenfiguren „möglicherweise als provokant oder beschämend“ wahrgenommen würden – auch wenn dies nicht beabsichtigt sei –, könne das Bewusstsein, „dass wir nicht zuerst von unserem Überfluss abgeben, sondern vielmehr unser Leben mit den Schwestern und Brüdern teilen, um sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, aus dem Blick geraten“, wird Krämer in der Mitteilung zitiert. Weiter heißt es: Bischof Krämer würdige ausdrücklich „das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement der Krippenbaugruppe“ und danke „für die Solidarität, die sich in hohen Spendenerlösen für Projekte in Afrika ausdrückt.“ Auch in der Diözesanleitung hat man registriert, dass „der Verzicht auf die umstrittene Spendenfigur unter den Besucherinnen und Besuchern der Wallfahrtskirche durchaus kontrovers diskutiert“ wird. Aber, so das Machtwort aus der Diözesanleitung: „Die Figur wird in der Wallfahrtskirche nicht mehr zum Einsatz kommen.“

Nicht alle sind von den Argumenten überzeugt

Reinhold Vollmer überzeugt die Argumentation des Rottenburger Bischofs nicht. Die Spendenkasse sei „kein Zeichen für Rassismus“, sagt er. „Die Leute haben sich an der Traditionsfigur erfreut“ und hätten daher auch freigiebig ihr Kleingeld für das „dankbare Nicken“ gegeben. „Im Grunde müssen das jetzt die Afrikaner büßen, dass man die Diskussion wieder losgetreten hat“, glaubt Vollmer. „Es wird mit Sicherheit weniger Spenden geben.“ Schließlich gehe es heute beim Geldsammeln ja „nicht mehr um die Missionierung“, findet der ehrenamtliche Krippenbauer. „Es geht darum, dass die Leute dort gut leben können und bleiben können.“

Schon zwei Mal im Depot verschwunden

Franziskaner-Pater

Die Auseinandersetzungen um die dunkelhäutige Spendenfigur in der Weggentaler Krippe reichen weit zurück. Bereits 1998 ließ der Franziskaner-Pater Franz als Hausherr im Weggental die umstrittene Figur entfernen. Während seiner Abwesenheit in den Jahren 2005 bis 2007 war die Figur wieder Teil des Krippenensembles im Weggental. Als er im Februar 2008 nach Rottenburg zurückkehrte, ließ der Franziskaner-Pater die umstrittene Krippenfigur erneut im Depot verschwinden. Dort blieb sie, bis die Franziskaner-Padres im Jahr 2016 das Weggental verließen und die Wallfahrtskirche in die Zuständigkeit der Rottenburger Domgemeinde kam. Seither nickte das afrikanische Kind alle Jahre zur Weihnachtszeit wieder artig mit dem Kopf, wenn man ihm eine Münze zusteckte.