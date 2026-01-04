Umstrittene Figur: Rottenburger „Nicknegerle“ hat ausgedient

Rottenburgs Bischof Klaus Krämer verbannt die dunkelhäutige Spendenfigur aus dem Ensemble der Weggentaler Krippe. Viele Besucher reagieren mit Unverständnis.
Für viele Rottenburger gehört zur Weihnachtszeit ein Besuch der malerischen Krippe in der Wallfahrtskirche im Weggental zur Tradition wie die Gans oder der Rehbraten auf dem Tisch. Doch manche werden dieses Jahr enttäuscht sein: Zwischen all den in fantasievolle Gewänder gekleideten Hirten und Engeln, die sich samt Schafen, Ochs und Esel um die Heilige Familie mit dem Jesuskind scharen, vermissen sie die Figur eines dunkelhäutigen Kinds. Viele Rottenburger nennen die Nachbildung „Nicknegerle“. Es handelt sich um eine Figur, die auf Knien um Spenden bittet und dankbar den Kopf senkt, wenn ein Geldstück in den Schlitz des goldenen Huts fällt, den er vor dem Bauch hält. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Auseinandersetzungen gegeben um die einst zu Missionszwecken erfundene Spendenfigur. Viele hielten die Figur wegen der devoten Körperhaltung und der stereotypen Darstellung schlicht für rassistisch. Andere verteidigten die Tradition der dunkelhäutigen Sammelbüchse. Zu seiner Verteidigung hieß es auch immer wieder, der kleine Afrikaner sei ein „Spendenmagnet“. Auch wegen des diskriminierenden Begriffs gibt es Debatten.