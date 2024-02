Umstrittene Äußerungen zu Migranten: Eklat im Interkulturellen Beirat Lahr

1 Der Interkulturelle Beirat zog eine positive Bilanz der Kundgebung am 3. Februar auf dem Lahrer Rathausplatz. Tino Ritter wand dagegen bei der Sitzung am Donnerstag ein, dass „Correctiv“ Unwahrheiten über das sogenannte Potsdamer Treffen verbreitet hatte, das der Auslöser für bundesweite Kundgebungen gegen rechts war. Foto: Baublies/s

Beiratsmitglied Tino Ritter hatte auf der Internetplattform X Kritik am Verhalten von Migranten geübt. Das löste bei der Sitzung am Donnerstag heftige Diskussionen aus, in deren Verlauf es auch um die „Demonstration für Toleranz“ am 2. Februar in Lahr ging.









Link kopiert



Wie weit können private Meinungsäußerungen zu Themen gehen, die den Interkulturellen Beirat in Lahr direkt angehen? Bei der Sitzung des Gremiums am Donnerstag grenzte sich eine Mehrheit der Mitglieder deutlich gegen Äußerungen von Tino Ritter ab, die der auf der Plattform X gemacht hatte. Ritter gehört dem Beirat als sachkundiger Bürger an. Bei der Bundestagswahl 2021 war der Bauphysiker der Wahlkreiskandidat der FDP.