Umspannwerk Jettingen: Modernisierung mit neuer Anbindung

Das Regierungspräsidium hat den Planfeststellungsbeschluss zur Anpassung der Leitungseinführung in das Umspannwerk Oberjettingen erlassen. Dies hängt mit dem Umbau des Werks zusammen.
Seit einem starken Jahr wird das Umspannwerk vom Übertragungsnetzbetreiber Transnet erweitert. Mit rund 3,5 Hektar ist es die größte Baustelle in der Gäugemeinde. Rund 200 Millionen Euro werden investiert. In gut einem Jahr soll der Neubauteil fertiggestellt werden und mit einem öffentlichen Fest eingeweiht werden. Ab 2026 bis 2031 erfolgt dann im laufenden Betrieb die Erneuerung des bisherigen Umspannwerks.