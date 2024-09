Umsonst & Draußen in Bisingen: Termin für Festival 2025 steht fest

Es ist ein Festival wie es den Besuchern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und sie dürfen sich freuen, denn nach Umsonst & Draußen heißt vor Umsonst & Draußen. Mit jedem Tag, der nun vergeht, rückt der Termin für die dritte Ausgabe des Festivals auf dem Festplatz beim Bisinger Schulzentrum näher. Der Termin steht nämlich fest: Es ist der 12. und 13. September 2025. Dann heißt es: Auf ein Neues!

„Wir sind überwältigt“

Am Samstagabend haben derweil erneut Tausende Besucher aufs Festivalgelände gefunden, um dort zu feiern. Die Organisatoren vom „Arbeitskreis Umsonst und Draußen“ schreiben auf ihrer Internetseite, dass die diesjährige Ausgabe „alle unsere Erwartungen in jeder Hinsicht völlig übertroffen“ hat. Und weiter: „Wir sind überwältigt.“

Die Organisatoren wenden sich direkt an die Besucher: „Danke an dich. Du hast bei uns am Wochenende friedlich gefeiert, vor der Bühne Spaß gehabt und unserem Personal am Getränkeausschank keine ruhige Minute gegönnt.“