Umsonst & Draußen in Bisingen: Ein Festival ohne Barrieren

Dank der Unterstützung durch die Gemeinde Bisingen konnte das „Umsonst & Draußen“-Festival vergangenes Jahr wieder an seinen Geburtsort zurückkehren: Die Premiere auf dem Festplatz der Gemeinde wurde zu einem fantastischen Metalfest, das alle Erwartungen übertraf. Was Besucher wissen und beachten sollten:

Wann findet das Umsonst & Draußen statt?

Am letzten Ferienwochenende, Freitag, 6. September, bis Samstag, 7. September. Start am Freitag ist um 18.30 Uhr, am Samstag beginnt das Festival um 14.30 Uhr. UD ist dabei kein Heavy-Metal-Festival in klassischem Sinne. Nicht nur die größten Fans der Musik kommen auf ihre Kosten, im vergangenen Jahr haben am Samstagnachmittag auch Familien mit Kindern ihre Zeit auf dem Festgelände verbracht.

Was tun die Organisatoren, um behinderten Menschen den Besuch zu ermöglichen?

Auch beim diesjährigen Festival soll niemand ausgeschlossen werden oder Barrieren erleben. Die Veranstalter bieten dazu nicht nur gesonderte Parkplätze und eine rollstuhlgerechte Kabine im Toilettenwagen an. Sie stellen auch einen Assistenz-Service bereit und begleiten Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Die ganzjährige Zusammenarbeit mit dem „Freizeitclub von Behinderten und Nichtbehinderten“, ebenfalls aus Bisingen, sorgt für das einschlägige Know-How bei diesem Thema.

Wie wird während des Festivals der Verkehr geregelt?

Auch den Verkehr haben die Veranstalter geregelt: Die Zufahrten sind innerorts ausgeschildert, um Irrfahrten zu vermeiden. Die Wegweiser sind mit Reflektorstreifen versehen. Der Verkehr wird mit Einbahnregelung kanalisiert, wobei die Zufahrt vom Friedhof aus in Richtung Festplatz, die Abfahrt von dort in Richtung Steinhofen erfolgt.

Entlang dieser Strecke herrscht Halteverbot. Auf dem Festivalgelände selbst stehen zwei Parkplätze zur Verfügung.

Woher kommen die Bands, die auftreten werden?

Getreu dem Prinzip aus den Gründerjahren treten wieder vornehmlich Bands aus dem Süden der Republik und sogar hauptsächlich aus der näheren Region auf. Elf Bands bieten 14 Stunden lang Livemusik

Diese Bands treten beim Festival auf

Freitag, 6. September

Den Auftakt macht am Freitag ab 18.30 Uhr die fünfköpfige Metal-Band „When hell breaks loose“ aus Rosenfeld. Ihnen folgt „Darkness Ablaze aus Ludwigsburg“; „Pinghost“ aus Balingen; „Parasite Inc.“ (Aalen).

Samstag, 7. September

Nach einer mehr oder weniger geruhsamen Nacht geht es am Samstag ab 14.30 Uhr weiter: Den Nachmittag eröffnen „Then comes the night“ aus Rottweil. Danach geht mit diesen Formationen auf der Bühne weiter: „In-drawn“ aus Bietigheim-Bissingen; „Dumb Bats“ aus Stuttgart; „Noplies“ aus Balingen; „Front Row Warriors“.

Agent Orange

Mit „Agent Orange“ betritt anschließend ein alter ‚Weggefährte‘ des UD die Bühne. 1983 in Bisingen gegründet und gleich beim allerersten UD mit dabei, ist die Band eine lokale Szenegröße, die für ihren beinharten Vollgas-Rock und gefühlvolle Power-Balladen bekannt ist. Weiter angeführt von Sänger Udo Welz beweist sie eindrucksvoll, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen, sondern allenfalls zum Edel-Metal der lokalen Szene zählt.

Abschluss

Den Abschluss des Festivals bilden „Lacrimas Profundere“, eine deutsche, im Jahr 1993 gegründete Gothic Rock Band.