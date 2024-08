Umsonst & Draußen in Bisingen: Die heimlichen Helden stehen nicht auf der Bühne

160 Anfragen von Bands haben die Organisatoren des Festivals „Umsonst & Draußen“ in Bisingen dieses Jahr erreicht. Damit zeichnet sich ab, dass das Non-Profit-Event auch dieses Jahr ein voller Erfolg wird. Freiwillige Helfer sind willkommen.

Wie bei jedem Festival stehen auch beim „Umsonst & Draußen Zollernalb“ (UD) die umjubelten Stars auf der Bühne. Das kann nicht anders sein, denn ihretwegen kommt das Publikum erst nach Bisingen. Andere Helden stehen nicht gleichermaßen im Rampenlicht, obwohl sie es verdient hätten: Gemeint sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die eine Non-Profit-Veranstaltung wie das UD nicht denkbar wäre.

Nach dem Festival ist vor dem Festival

Rund zehn Ehrenamtliche arbeiten das ganze Jahr über. Sie bilden den harten Kern des Veranstaltervereins „Arbeitskreis Umsonst und Draußen“ (AKUuD e.V.) mit Sitz in Bisingen. Wenn am Sonntag, 8. September, alles aufgeräumt ist und alle Spuren von den Konzerttagen am Freitag und Samstag beseitigt sind, wartet noch jede Menge Arbeit im Verborgenen. Rechnungen müssen bezahlt und Ausleihgeräte zurückgebracht werden. Das ganze Equipment muss gereinigt und wieder eingelagert werden.

Lesen Sie auch

Zahlreiche Bewerbungen flattern ins Haus

Wenn das alles erledigt ist, wird eine Auswertung gemacht. Was lief gut, was lief schlecht? Wo können und wo müssen wir besser werden? Und dann beginnt auch schon die Arbeit für das Event im kommenden Jahr. Die Bands müssen ausgesucht und verpflichtet werden, keine ganz leichte Aufgabe, auch wenn die Bewerbungen von selbst ins Haus flattern. Bei in diesem Jahr 160 Anfragen sind etliche Sitzungen mit Hörproben fällig. Schließlich soll alles ein rundes Gesamtpaket werden und möglichst vielen Geschmäckern gerecht werden.

Auf Eintrittsgeld wird auch diesmal verzichtet

Damit die Sache finanziell nicht in den Abgrund führt, müssen Zuschussgeber und Sponsoren geworben werden. Wichtigster Partner dabei ist die Gemeinde Bisingen, die nicht nur finanzielle Kulturförderung betreibt, sondern auch logistisch nach Kräften unterstützt. Ein regional bedeutsames Event, das auf Eintrittsgeld vollkommen verzichtet, aber auch namhafte Bands auf die Bühne stellen will, braucht aber noch mehr spendable Unterstützer. Auch Versicherungen, behördliche Genehmigungen und eine Meldung an die GEMA sind notwendig.

50 Helfer werden im Einsatz sein

Nach und nach steht das Programm fest. Dann ist Zeit, Werbemittel wie Flyer und Pla-kate, sowie Merchandise-Artikel zu produzieren und unter die Leute zu bringen. Presse, die sozialen Medien und die eigene Homepage wollen ebenfalls gefüttert werden.

Das alles konnte für dieses Jahr erneut erfolgreich gestemmt werden. Jetzt geht es da-ran, die Liste der Helfer am Festivalwochenende zu füllen. Rund 50 dienstbare Geister werden dieses Jahr aktiv sein. Ihre Jobs bestehen im Auf- und Abbau des Festivalge-ländes mit sämtlicher Infrastruktur. Auswärtige Besucher wollen sicher zum Festplatz gelenkt werden – auch um lästige Irrfahrten durch die Gemeinde zu vermeiden – also muss ausgeschildert und in die Parkplätze eingewiesen werden.

Welche Aufgaben es während des Festivals gibt

Die teilnehmenden Bands wollen begrüßt und betreut werden, Stagehands helfen mit beim Umbau auf der Bühne und der Bereitstellung des Equipments. Und die meiste Arbeit fällt naheliegenderweise an der Kasse, am Getränkeausschank und beim Merchandising an.

Wer sich noch kurzfristig in die Helfenden einreihen will, ist willkommen und kann sich unter www.u-d-zollernalb.de/helferanmeldung anmelden.

Auf dem Festplatz

Termin

Das Festival Umsonst & Draußen findet am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, auf dem Festplatz neben dem Schulgelände in Bisingen statt.