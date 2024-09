16 Die Besucher des „Umsonst & Draußen“-Festivals haben es sich am Samstagnachmittag im Schatten gemütlich gemacht. Foto: Kauffmann

Das Festival „Umsonst & Draußen“ hat am Freitagabend begonnen und bis Samstagnachmittag haben dort schon Tausende Besucher gefeiert. Wir haben einige Eindrücke zusammengestellt.









Link kopiert



Mehr als 30 Jahre ist es her, da fand das erste „Umsonst & Draußen“ (U&D) auf dem Thanheimer Festplatz statt – das war 1987. Nach Zwischenstationen in Hechingen, Balingen oder auch Geislingen findet das Festival seit vergangenem Jahr wieder in Bisingen statt.