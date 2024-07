Umsonnt und draußen: Biergärten zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee

1 Hoch überm Neckartal: Der spektakuläre Ausblick bescherte dem „Rauschbart“ in Horb 2012 den Titel „Deutschlands beliebtester Biergarten“. Foto: Rauschbart

An sonnigen Tagen sind sie besonders gefragt, ausschlaggeben ist aber längst nicht nur der kühle Gerstensaft. Wir stellen ein paar besonders schöne Biergärten vor.









Link kopiert



Nicht nur die Harten kommen in den Garten: Im Biergarten treffen sich Alt und Jung, Groß und Klein. Längst haben sich die Biergärten von ihrer eigentlichen Tradition verabschiedet, ein nur temporär und provisorisch aufgebauter Ort unter Kastanienbäumen zu sein, in denen die Bierbrauer ihr in tiefen Kellern gelagertes Bier auch im Sommer an den Mann und die Frau brachten.