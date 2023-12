Umsatzsteuer an Schulen: Kuchenverkauf bleibt jetzt doch steuerfrei

Umsatzsteuer an Schulen

1 Die gute Nachricht für alle Adventsmärkte an Schulen: auch der Verkauf von Christstollen bleibt steuerfrei. Foto: ZB/Jens Wolf

Die mögliche Steuerpflicht für Kuchenverkäufe an Schulen hat für Aufregung gesorgt. Jetzt hat die Landesregierung eingelenkt – und eine unbürokratische Lösung gefunden.









Beim Kuchenverkauf an Schulen soll auch künftig keine Umsatzsteuer fällig werden. „Wir haben die Regeln noch einmal vereinfacht“, sagte der Sprecher des Finanzministeriums, Sebastian Engelmann. Ein Verkauf durch Klassen, Elternbeiräte oder die Schülermitverantwortung (SMV) werde auch künftig nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Damit ändere sich an Schulen nichts an der bestehenden Praxis. Das gelte auch für Kindertagesstätten.