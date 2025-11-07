Umsatz im Industriegeschäft: Daimler Truck mit deutlichen Einbußen – „schwierige Marktbedingungen“

Trotz schwacher Zahlen im wichtigsten Markt hält Daimler Truck an seiner Prognose fest. Finanzchefin Scherer spricht von „schwierigen Marktbedingungen“.
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Der Umsatz im Industriegeschäft – also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet – sank wegen eines Absatzrückgangs um 14 Prozent auf rund 10,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.