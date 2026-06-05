Umnutzung in Calw: Flüchtlingsunterkunft wird zum Azubi-Wohnheim des Dehoga

In der früheren Flüchtlingsunterkunft auf dem Wimberg wohnen jetzt Azubis. Der Dehoga braucht mehr Platz, denn die Ausbildung dort ist beliebt.

Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat sich von der Pandemie erholt – zumindest, wenn es nach den Ausbildungszahlen geht. Denn die steigen in den vergangenen Jahren wieder an, wie der Branchenverband Dehoga Baden-Württemberg verkündet. Besonders beliebt sind demnach zweijährige Ausbildungen zur Fachkraft Küche oder Fachkraft Gastronomie, die zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Insgesamt gibt es momentan mehr als 6600 Azubis in der Branche in Baden-Württemberg, so der Verband.

Von Anfang an beliebt Dass die Ausbildungen beliebt sind, zeigt sich auch auf dem Dehoga-Campus beim Berufsschulzentrum auf dem Wimberg. Der wurde im Herbst 2022 eröffnet und hat 27 Millionen Euro gekostet. 292 Schüler können dort wohnen und lernen. 2024 reisten aber insgesamt 380 Auszubildende an. Der neue Campus war also schon zu klein. Es fehlten Unterkünfte für die jungen Menschen.

Doch der Dehoga fand schnell eine Lösung, denn der Kreistag hatte im März 2025 den Verkauf der benachbarten Flüchtlingsunterkunft beschlossen. Käufer war der Dehoga. Bereits im Juni begannen die Umbaumaßnahmen. Wo seit 2015 bis zu 116 Geflüchtete wohnen, sollten künftig die Dehoga-Azubis unterkommen. Das frühere TÜV-Gelände auf dem die Unterkunft stand, liegt direkt gegenüber des Dehoga-Campus. Sowohl der Kreis als auch der Verband profitieren also von Verkauf und Umbau – eine klassische Win-Win-Situation.

3,6 Millionen Euro für Kauf und Sanierung

Der Dehoga ließ sich das einiges kosten. „Die Gesamtinvestition liegt bei 3,6 Millionen Euro“, sagt Dehoga-Pressesprecherin Natalie Butz. In dieser Summe seien Kauf und Sanierung enthalten. Butz stellte aber klar, dass das Geld von der gemeinnützigen Dehoga Baden-Württemberg Servicegesellschaft komme. Der Dehoga Förderverein bezuschusse die Maßnahme. „Mitgliedsbeiträge sind nicht eingeflossen“, sagt Butz.

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Für das Geld sind 30 neue Zimmer entstanden. Darin befinden sich 78 Betten. Butz spricht von einer „modernen Unterkunft mit Motel-Konzept“, ähnlich wie schon auf dem benachbarten Campus. Durch die Erweiterung könnten nun insgesamt 396 Berufsschüler auf dem Campus wohnen. Genug Plätze also für die hohe Nachfrage.

Die ersten Azubis seien bereits im Januar eingezogen, so die Pressesprecherin. Die Rückmeldungen seien „sehr positiv“. „Dass das Angebot gern angenommen wird, merken wir auch daran, dass mehr der am Schulstandort Calw beschulten zukünftigen Fachkräfte inzwischen lieber auf das Pendeln verzichten“, sagt Butz.

Einweihung Ende Juni

Der Verband komme mit der Schaffung einer langfristigen zentralen Lösung für zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten seiner Verantwortung den Ausbildungsbetrieben und den Auszubildenden selbst nach, erklärt sie weiter. Mehr als 30 Millionen Euro hat der Dehoga in Calw nun bereits insgesamt investiert. Ende Juni wird die Erweiterung feierlich eingeweiht.

Der Dehoga-Campus auf dem Wimberg ist einer von zwei in Baden-Württemberg. Der andere steht in Bad Überkingen (Landkreis Göppingen). Während an beiden Standorten Azubis für das Gastgewerbe unterkommen, ist der Campus in Calw auch eine Anlaufstelle für Azubis für Medien- und Informationsdienste. In Bad Überkingen wohnen hingegen noch Garten- und Landschaftsbauazubis mit auf dem Campus.