Umnutzung in Calw: Flüchtlingsunterkunft wird zum Azubi-Wohnheim des Dehoga

In der früheren Flüchtlingsunterkunft auf dem Wimberg wohnen jetzt Azubis. Der Dehoga braucht mehr Platz, denn die Ausbildung dort ist beliebt.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat sich von der Pandemie erholt – zumindest, wenn es nach den Ausbildungszahlen geht. Denn die steigen in den vergangenen Jahren wieder an, wie der Branchenverband Dehoga Baden-Württemberg verkündet. Besonders beliebt sind demnach zweijährige Ausbildungen zur Fachkraft Küche oder Fachkraft Gastronomie, die zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Insgesamt gibt es momentan mehr als 6600 Azubis in der Branche in Baden-Württemberg, so der Verband.