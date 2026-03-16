Umleitungsverkehr in Rottweil: Nach Friedrichsplatz-Sperrung – jetzt sorgt ein Blitzer für Ärger

Rottweil stöhnt unter Baustellen und Umleitungsverkehr. Jetzt sorgt ein Blitzeranhänger für neuen Unmut – und das mitten in einer Situation, die ohnehin schon angespannt ist.
Der Friedrichsplatz ist seit einer Woche gesperrt. Die neuen Hauptschlagadern für den umgeleiteten Verkehr sind für die kommenden zwei Jahre die Tannstraße, die Schramberger Straße und die Marxstraße. Auch im Gebiet Hinterprediger spüre man eine deutliche Zunahme des Verkehrs, wie Leser berichten. Dass es zu Stoßzeiten voller wird, damit hätten sich die meisten Anwohner noch arrangiert.