2 Mitglieder von Horb Aktiv sehen sich die Baustelle der Hochbrücke bei Nordstetten an. Foto: Lück

Kurz vor der Bundestagswahl gab es mal eine gute Nachricht hoch oben vom Nordstetter "Absprung" für die Hochbrücke: Horb bekommt eine Umleitungspause! Bis zu acht Monate lang wird es keine nervige Umfahrung – über Mühlen oder die Bildechinger Steige – geben.















Horb - Die nervige Umleitung über Mühlen Richtung Autobahn durch die Hochbrücken-Baustelle in Nordstetten. Sie lässt so manchen Autofahrer durchdrehen. Mehrfach wurden die Schranken an der Nordstetter Steige – die nur für Busse und Retter vorgesehen ist – umgerammt. Und inzwischen wagen sich sogar Autofahrer und Radfahrer über die Baustelle.

Sperrungen werden oft missachtet

Bauleiter Rainer Gumz steht am Samstagnachmittag vor den Händlern und Gewerbetreibenden von Horb Aktiv oben am Widerlager. Sagt: "Ein Wahnsinn. Da fahren Autofahrer und Radfahrer hier durch – egal, ob da Baustellenfahrzeuge sind oder nicht. Sogar die Polizei hat schon kontrolliert. Und wenn man die Fahrer anspricht, ob sie wissen, dass sie nicht versichert sind, kommen teilweise freche Reaktionen!"

Genau, als er dies sagt, kommt schon wieder ein Radfahrer hoch. E-Bike. Klar. Gumz will schon loslegen, da lachen alle: Es ist OB Peter Rosenberger, der von gegenüber aus Bildechingen kommt.

Alle wollen wissen: Wann hört dieser Verkehrsirrsinn auf? Wann können wir wieder ganz normal wie früher fahren? Die überraschende Antwort von Rainer Gumz: Zwar bleibt die Vollsperrung bei Nordstetten bis Ende Juli 2022. Doch dann soll es erst mal bis zu acht Monate Umleitungs-Pause geben! Durchatmen, weniger Stau, weniger Umleitungschaos.

Eigentlich hätte das nächste Horber Umleitungschaos gleich direkt im Anschluss – ab August 2022 – genau gegenüber starten sollen. Vollsperrung zwischen Rauschbart und Gutermann-Grundschule. Einziger Ausweg: Die Bildechinger Steige.

Gumz: "Eigentlich sollte die Brücke im Vortrieb montiert werden. Bei den statischen Berechnungen haben wir allerdings festgestellt, dass das so nicht funktionieren kann. Weil die Konstruktion so schlank und elegant ist, bekommen wir die Fertigteile nur sicher montiert, wenn wir mit festen Gerüsten arbeiten. Das heißt: Nachdem die Baustelle hier in Nordstetten fertig ist, werden wir die Baustraßen unten dafür vorbereiten. Alles wird dann von Nordstetten angefahren und verlässt auch wieder hier über Nordstetten das Tal. Das heißt: Nachdem wir mit dem zweiten Bauabschnitt bis Ende Juli 2022 hier fertig sein werden, müssen wir erst die komplette Baustraße im Tal fertigstellen. Mit dem Start der Vollsperrung am Rauschbart rechnen wir erst im Frühjahr 2023!"

Das heißt: Spätestens ab August nächsten Jahres können alle Autofahrer wieder wie gewohnt die B 32 hoch Richtung Autobahn. Oder von der Autobahn her über die neue Brücke Richtung Nordstetten oder über den neuen Knoten am "Absprung" – also dem Widerlager – ins Neckartal fahren.

OB Peter Rosenberger: "Eine gute Nachricht. Allerdings sollte man sich nicht daran gewöhnen. Denn die Rauschbart-Vollsperrung kommt später, aber sie kommt. Dann müssen alle über die Bildechinger Steige."

Horb Aktiv schaut aufs Verkehrskonzept

City-Manager Thomas Kreidler: "Die einjährige Vollsperrung am Rauschbart wird – wie die jetzige Vollsperrung auch – Einfluss auch auf den Handel in der Kernstadt haben. Auch, wenn sie jetzt später kommt. Deshalb haben wir von Horb Aktiv diese Baustellenbesichtigung als Auftakt genommen, uns mit dem Verkehrskonzept nach der Fertigstellung der Hochbrücke zu beschäftigen. Wir gründen jetzt einen Arbeitskreis." Wichtige Frage für die Nordstetter: Wann geht der Lärm mit der Brecheranlage wieder los? Bauleiter Gumz: "Anfang, Mitte Oktober werden wir wieder mit den Erdarbeiten beginnen. Ob wir dabei die Brecheranlage benötigen, ist noch unklar. Das hängt davon ab, wie groß die Steine im Material sind." Sagt noch: "Wir sind stolz, dass wir bisher noch keinen Kubikmeter Aushub auf die Deponie gebracht haben. Alles wurde wiederverwendet."

Übrigens: An der geplanten Fertigstellung der Hochbrücke im Jahr 2025 ändert sich nichts. Bauleiter Gumz: "Wir sind genau im Zeitplan. Die Ausschreibung für die eigentliche Brücke startet im Jahr 2022. Die Firmen rufen jetzt schon laufend bei uns an. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch das eigentliche Brückenbauwerk pünktlich gebaut werden kann."