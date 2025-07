Los geht es am Donnerstag, 31. Juli, mit dem B 3-Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr beim Netto und dem Winzerkeller in Auggen.

Für diese Arbeiten ist eine Woche veranschlagt. Das RP leitet den Verkehr weiträumig über die L 134 um: Die Strecke führt von Süden aus über die Schliengener Westumfahrung, die L 134 an Steinenstadt vorbei nach Neuenburg, und von dort aus über den Autobahnzubringer nach Müllheim – in umgekehrter Richtung genauso.

Möglich ist es jedoch auch – und zeitsparender –, die ebenfalls ausgeschilderte Umleitung durch das Auggener Gewerbegebiet zu fahren. Außerdem kann die Sperrung über die Haupt- und Schmiedestraße umfahren werden.

Drei Abschnitte

Direkt im Anschluss, also ab etwa 8. August, folgt der Abschnitt zwischen der Kreuzung beim Winzerkeller in Auggen und der Hauptstraße (K 4946) in Müllheim. Für diese Bauarbeiten sind zwei Wochen veranschlagt. Die B 3 soll spätestens am Freitag, 22. August, wieder freigegeben werden. Die offizielle Umleitung führt erneut über den Autobahnzubringer, die L 134 an Steinenstadt vorbei und über Schliengen wieder auf die B 3.

Bis Anfang September

Am 25. August sollen dann die Arbeiten an der B 378 beginnen, die zwischen der Kreuzung mit der L 134 in Neuenburg und der Kreuzung mit der B 3 in Müllheim einschließlich der Brücke der Deutschen Bahn gesperrt wird. Der Autobahnzubringer zwischen Müllheim und Neuenburg wird voraussichtlich bis Anfang September gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt von Neuenburg aus gesehen erneut über die L 134 und Schliengen sowie über die frisch sanierte B 3 nach Müllheim.

Wie das RP mitteilt, wird die Fahrbahndecke der B 3 auf einer Länge von insgesamt 2,5 Kilometern saniert, bei der B 378 sind es rund zwei Kilometer.