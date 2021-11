4 Die Arbeiten am Kreisverkehr in der Herrenberger Straße sind umfangreicher als gedacht. Foto: Fritsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Baustellen in Nagold gehen in die nächste Runde: Als ursprüngliches Ende der Bau-, und Umleitungsmaßnahmen in der Nagolder Innenstadt galt der 6. November. Wie die Stadt jetzt bekannt gab, kann der Termin aber nicht eingehalten werden. Bis zum nächsten Freitag, 12. November wird noch weitergebaut – und die Marktstraße dient weiter als Umleitungsstrecke.















Link kopiert

Nagold - Pünktlich zur Herbstferienzeit wurden in Nagold zahlreiche Baumaßnahmen begonnen. Der Straßenbelag in der Langen Straße mit seinem Kreuzungsbereich Bahnhofstraße musste erneuert werden, sowie der Eisbergtunnel und der Kreisverkehr in der Herrenberger Straße. Die umfangreichen Bauarbeiten ziehen ebenso umfangreiche Umleitungen mit sich – und werden noch andauern. Grund dafür sei ein fehlerhafter Aufbau der Strecke am Kreisverkehr in der Herrenberger Straße, wie die Stadt Nagold am Donnerstag bekanntgab.