1 Die Umleitung wird sich noch länger hinziehen. Foto: Jessica Müller

Keine gute Nachricht für Autofahrer: Die Sperrung auf der B27 zwischen Erzingen und Endingen zieht sich hin. Die Stadt nimmt hierzu Stellung.









Geplant war, dass die Baumaßnahmen in der Schömberger Straße in Endingen mittlerweile abgeschlossen sind. Doch nun kommt es anders – was auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der B27 hat.