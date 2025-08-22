Umleitung über Wimberg/Altburg: B 296 bei Hirsau wird voll gesperrt – für rund zwei Monate

Ab dem 1. September ist von Hirsau nach Oberreichenbach rund zwei lang Monate kein Durchkommen. Die Umleitung läuft über Wimberg und Altburg. Wird dort jetzt das Tempolimit gesenkt?

Wer regelmäßig zwischen Hirsau und Oberreichenbach pendelt, dürfte sich über diese Nachricht nicht gerade freuen: Ab Montag, 1. September, 7 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober, 0 Uhr, wird die B 296 ab der Alten Badstraße in Hirsau in Fahrtrichtung Oberreichenbach gesperrt. Das schreibt die Stadt Calw in ihrem Baustellenkalender im Internet.

Hintergrund ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke. Wie das Landratsamt Calw in einer Pressemeldung mitteilt, werde die Strecke im Rahmen des Straßenerhaltungsprogramms der Bundesrepublik Deutschland saniert.

Ab Ende September weitet sich Sperrung aus

Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, nutze aber zunächst der Forst die Sperrung, um Holzerntearbeiten entlang der Strecke zu erledigen. Die Straßensanierung beginnt am Ortsende von Hirsau und endet am Einmündungsbereich der K 4322, die Richtung Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Calw – Klinikum Nordschwarzwald abzweigt.

Anfangs wird das ZfP noch über Oberreichenbach und die B 296 von oben erreichbar sein; ab Ende September weitet sich die Sperrung über den Einmündungsbereich der Abzweigung aus. Die Umleitung verläuft dann über Oberkollbach.

Situation, die manchem bekannt vorkommen dürfte

Die allgemeine Umleitung führt unterdessen während der gesamten Bauzeit von voraussichtlich knapp zwei Monaten über Calw, Wimberg, Altburg und Oberreichenbach.

Eine Situation, die manchem bekannt vorkommen dürfte.

Erst gut zwei Jahre ist es her, seit die B 296 zwischen Hirsau und Oberreichenbach schon einmal über einen längeren Zeitraum voll gesperrt war – etwa zweieinhalb Monate um genau zu sein, von Ende Januar bis Anfang April 2023.

Annähernd der komplette Umleitungsverkehr

Hintergrund waren damals umfangreiche Holzerntemaßnahmen, die sich über Jahre angesammelt hatten, weil die Strecke zuvor selbst immer wieder wegen Straßenbaumaßnahmen in Höfen, Calmbach, Schömberg oder Bad Liebenzell hatte herhalten müssen.

Auch damals floss annähernd der komplette Umleitungsverkehr durch Wimberg und Altburg – zum Leidwesen insbesondere vieler Anwohner der Durchfahrtsstraßen.

Bürger aus Altburg hatten damals das deutlich größere Verkehrsaufkommen gemeldet, sprachen gar von gefährlichen Situationen, zu denen es dadurch gekommen sei – und baten darum, die Geschwindigkeitsbegrenzung in den betroffenen Orten für die Dauer der Sperrung abzusenken.

Ende Februar 2023 standen in Altburg und Wimberg Schilder, die die erlaubte Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde heruntersetzten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Diesmal bleibt es indes mindestens vorläufig bei Tempo 50. „Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Umleitungsstrecke ist derzeit nicht vorgesehen, da die hierfür maßgebliche durchschnittliche Verkehrsstärke pro Tag voraussichtlich nicht erreicht wird“, erklärt Tim Strobel, Leiter der Stabstelle Strategie und Projekte bei der Stadt Calw, auf Anfrage unserer Redaktion.

Ob es dabei aber bleibt, ist noch unklar. „Sollte sich im weiteren Verlauf eine entsprechende Notwendigkeit ergeben, werden die verkehrsrechtlichen Anordnungen angepasst“, führt Strobel weiter aus.