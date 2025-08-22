Umleitung über Wimberg/Altburg: B 296 bei Hirsau wird voll gesperrt – für rund zwei Monate

Ab dem 1. September ist von Hirsau nach Oberreichenbach rund zwei lang Monate kein Durchkommen. Die Umleitung läuft über Wimberg und Altburg. Wird dort jetzt das Tempolimit gesenkt?
Wer regelmäßig zwischen Hirsau und Oberreichenbach pendelt, dürfte sich über diese Nachricht nicht gerade freuen: Ab Montag, 1. September, 7 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober, 0 Uhr, wird die B 296 ab der Alten Badstraße in Hirsau in Fahrtrichtung Oberreichenbach gesperrt. Das schreibt die Stadt Calw in ihrem Baustellenkalender im Internet.