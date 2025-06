An der Umleitung am Wildberger Edeka-Markt vorbei wurden die Ampelphasen geändert. Das sorgte bereits für reichlich Ärger. Wir haben nachgefragt, warum die Schaltung nun anders ist.

Eine neue Ampelregelung beim Saronweg ärgert die Autofahrer in Wildberg. Der Saronweg ist derzeit als innerörtliche Umleitung eingerichtet, während die Neckarbrücke abgerissen, beziehungsweise neu gebaut wird und der Bahnhofsvorplatz noch in den Endzügen seiner Sanierung ist.

Seit kurzem ist nun ein neues Ampelsystem im Einsatz: Vor der Kreuzung in den Saronweg und nach dem Bahnübergang regeln diese nun den Baustellenverkehr.

Die Umstellung der Ampelphase startete allerdings gleich mit einer Panne. Die Ampeln versagten und Autofahrer standen vor dauerhaft roten Anzeigen. Das sorgte für Ärger. „Das neue Ampelsystem hat uns gerade eine Stunde gekostet“, schrieb ein User in der Facebookgruppe „Du bist Wildberger wenn…“. Anna B. schrieb: „Einfach nur nervig hat mich 40 Minuten gekostet.

Polizei nimmt sich stockendem Verkehr an

Der Verkehr wurde schließlich anderweitig zum Laufen gebracht. Die Polizei war für etwa eine halbe Stunde im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. „Polizei hat gerade den Verkehr geregelt, Ampeln gingen nicht. Was für eine Planung hätte man das nicht an Ostern alles erledigen können?“ klagt Sonja D.

Die Stadt Wildberg, die für die Umleitung verantwortlich zeichnet, hat das Ampelsystem umstellen müssen. Der Peter Burghard, Bautechniker beim Tiefbauamt Wildberg, erläutert, dass derzeit die Belagsbeschichtung in diesem Bereich aufgetragen wird. Das geht nur mit einer Sperrung – und dafür musste die Ampelphase zusätzlich geändert werden.

Dazu kommt: Die Bahnschranke kann auch in einer Grünphase zu sein – dann könne natürlich auch kein Auto fahren. Glücklich ist die Stadt mit der neuen Schaltung nicht, aber laut der Verkehrssicherungsfirma gehe es nicht anders. Besonders, wenn nach den Pfingstferien der Schülerverkehr wieder startet, könnte es richtig schwierig werden.

Lange bleibt die Situation aber nicht so, meint Burghard. Ende dieser Woche sollen die Arbeiten an der Belagsbeschichtung beendet sein, so dass die geänderte Ampelschaltung nicht mehr notwendig ist.

Besonders betroffen sind Kunden des Edeka-Markts, der quasi mitten in der Umleitung liegt. Anna P. schreibt in der Gruppe: „Ist auch für den Edeka doof. Ich zumindest werde ihn erstmal meiden. Ich möchte nicht noch mal so ewig stehen.“ Vera N. gibt den Tipp, nach Altensteig zu fahren. Sie kaufe gerade nur dort ein.

Die Umleitung selbst wegen der Nagoldbrücke wird noch eine ganze Weile bestehen. Das Ziel ist, die Brücke bis Ende 2026 fertigzustellen. Der innerörtliche Verkehr wird über die Kochsteige und über den – jetzt als Einbahnstraße deklarierten – Saronweg umgeleitet. Der überörtliche Verkehr geht in Richtung Calw über Sulz am Eck, in die Gegenrichtung über Neubulach, Ebhausen und Rohrdorf.