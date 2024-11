Umleitung in Wildberg: Hirschbrücke wird zwei Tage lang gesperrt

Weil Kabel der Telekom neu verlegt werden müssen, ist die Hirschbrücke in Wildberg an diesem Donnerstag und am Freitag gesperrt.

Unter der über die Nagold führenden Brücke in der Calwer Straße (Bundesstraße 463) verlaufen Kabel der Telekom, die der Versorgung mit Internet und Strom dienen. Im Vorlauf des 2025 anstehenden Neubaus der Brücke durch den Bund müssen diese Leitungen schon jetzt neu verlegt werden, um während der Bauphase eine lückenlose Versorgung zu gewährleisten. Die Arbeiten sollen am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. November, über die Bühne gehen.

Die eigentlichen Arbeiten werden unter der Hirschbrücke erfolgen. Dort werden die Kabel in bereits bestehende Rohre eingefädelt. Die Firma Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau aus Renchen wird die Arbeiten als Generalunternehmer im Auftrag der Telekom durchführen.

An der Brücke im Verlauf der Bundesstraße erfolgt der Zugang zu den Kabeln durch einen Schacht im Gehweg. Auf der Hirschbrücke allerdings liegt der Schacht mittig auf der Fahrbahn, Deshalb muss die Brücke an beiden Tagen voll gesperrt werden. So können die Kabel bis zum alten Friedhof gezogen werden.

Ausnahme für den Busverkehr

Was den Busverkehr angeht, haben sich die Verantwortlichen lange Gedanken gemacht. Die bereits bestehenden Baustellen im Stadtgebiet sorgen bereits für Fahrplanänderungen und verlängerte Fahrzeiten. Eine weitere Einschränkung, in diesem Fall für den Busverkehr über den Wächtersberg und nach Sulz am Eck, wollte man nicht in Kauf nehmen.

Die Firma Baum hat sich vor diesem Hintergrund Gedanken gemacht und die Maßnahme in Absprache mit den Mitarbeitern vor Ort so organisiert bekommen, dass – unter Wahrung der Arbeitssicherheit für den Trupp auf der Hirschbrücke – der Linienverkehr auch während der Arbeiten die Hirschbrücke queren kann.

Der Personenwagen-Verkehr wird an beiden Tagen allerdings ausweichen müssen. Die Umleitung erfolgt in beide Fahrtrichtungen über die B 463, die L 357 und die L 358 sowie die Sulzer Straße.