Umleitung in Lautlingen

1 Die Ortsdurchfahrt von Laufen wird über Nacht gesperrt. Archiv- Foto: Eyrich

Die Ortsdurchfahrt Lautlingen wird von Freitag, 10. September, 19 Uhr, bis Samstag, 11. September, 7 Uhr gesperrt.

Albstadt-Lautlingen. Die Sanierung der Fußgängerbrücke ist wie geplant vor Ende der Sommerferien beendet. Zum Schulanfang soll sie uneingeschränkt nutzbar sein. Aus Sicherheitsgründen kann das Gerüst nur unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt, der Bundesstraße 463, abgebaut werden, teilt die Stadt mit. Der Verkehr in Richtung Ebingen wird über Vordere Gasse, von Stauffenberg-Straße und Falkenstraße umgeleitet, der Verkehr in Richtung Balingen ab Ebingen-West über die Kreisstraße 7153, Badkap, Ebinger Straße und Dorfstraße in Margrethausen über die Höristraße zur Ortsdurchfahrt.