Drei Wochen lang wird der Verkehr in Lautlingen umgeleitet. Grund ist die Breitbandverlegung. Gearbeitet werden soll vor allem in den Osterferien.

Die Ortsdurchfahrt Lautlingen Richtung Ebingen und die Vordere Gasse sind ab Montag, 18. März, für voraussichtlich drei Wochen wegen Breitbandverlegung gesperrt: ab der Einmündung Vordere Gasse bis zur Höristraße. Gearbeitet wird hauptsächlich in den Ferien.

Zufahrten zu Häusern bleiben bestehen

Der Verkehr auf der Bundesstraße 463 Richtung Ebingen wird in Höhe Eschach über Von-Stauffenberg- und Falkenstraße umgeleitet. Die Zufahrt zu den Häusern und der Tankstelle bleibt bestehen. Der Verkehr aus Margrethausen Richtung Ebingen wird in Margrethausen ab der Einmündung Dorfstraße/Ebinger Straße umgeleitet. In Lautlingen wird der Verkehr aus der Höristraße Richtung Ebingen über Ortsdurchfahrt, Eschachstraße und Von-Stauffenberg-Straße umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Meßstetten werden über die Landesstraße nach Ebingen umgeleitet. Entlang der Umleitungsstrecke besteht in beiden Fahrtrichtungen Haltverbot. Für Fußgänger, vor allem für Kinder auf dem Schulweg, wird die Querung der Fahrbahn durch Fußampeln abgesichert: in der Eschachstraße westlich der Einmündung Kohlplattenstraße, in der Von-Stauffenberg-Straße beim Bahnhof sowie in der östlichen Von-Stauffenberg-Straße vor dem Zugang zum Friedhof.