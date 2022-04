2 Es geht los – auf der B33 ist in den nächsten Wochen Geduld gefragt. Foto: Eich

Und los geht’s: An diesem Donnerstag startet die Sanierung der Bundesstraße 33 – eigentlich samt der Umleitung über die Landesstraßen 181 und 177. Doch stattdessen müssen sich Autofahrer vorübergehend auf zwei halbseitig gesperrte Abschnitte mit Ampelregelungen auf der B 33 gefasst machen.















Link kopiert

St. Georgen-Peterzell/Mönchweiler - Es ist ein Mammutprojekt, das bis zum Ende der Sommerferien zwischen Mönchweiler und Peterzell über die Bühne gehen soll: An diesem Donnerstag beginnt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mit der Sanierung der Bundesstraße 33 in diesem Bereich. Der erste Abschnitt umfasst dabei die Strecke zwischen der B 33-Ausfahrt Mönchweiler Nord und der Schoren-Kreuzung. Ab diesem Donnerstag, hatte das RP kurz vor Ostern mitgeteilt, werde die Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Die Autofahrer, die in Richtung Offenburg unterwegs sind, müssen eine Umleitung über die Landesstraßen 181 und 177 fahren.

Vollsperrung nun doch nicht ab Donnerstag

Nun aber verzögert sich die Inbetriebnahme der Umleitungen, wie RP-Pressesprecher Matthias Henrich am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Demnach wird die B 33 erst ab dem kommenden Montag durchgängig halbseitig gesperrt. Ab dann gilt auch die Umleitung für den ersten von fünf Bauabschnitten. "Die Vollsperrung kann erst vorgenommen werden, wenn die Umleitung komplett steht", sagt Henrich zur Begründung. Am Dienstag und Mittwoch liefen beispielsweise bereits Ertüchtigungsarbeiten am Kreisverkehr bei Königsfeld, der ebenfalls Teil der Umleitungsstrecke ist, um diesen fit für das erhöhte Verkehrsaufkommen zu machen.

Für den Rest der Woche kann die B 33 also noch in beiden Richtungen befahren werden. Autofahrer müssen sich aber ab Donnerstag auf Wartezeiten an der Ampel gefasst machen. Zwischen Mönchweiler und Schoren wird die B 33 auf zwei 200-Meter-Abschnitten nur noch einspurig befahrbar sein. Mithilfe von Ampeln wird der Verkehr laut Henrich an diesen Sperrungen vorbeigeleitet.

Info: Umleitungen

Das Regierungspräsidium (RP) hat die Maßnahme in fünf Abschnitte unterteilt. Die Fahrzeuge, die in Richtung Villingen unterwegs sind, müssen dabei grundsätzlich nicht umgeleitet werden. Für die Fahrtrichtung Offenburg gibt es während des ersten und dritten Abschnitts eine Umleitung.

Erster Abschnitt: Dieser Abschnitt umfasst den Bereich zwischen der B 33-Ausfahrt Mönchweiler und der Schoren-Kreuzung. Fahrzeuge, die in Richtung Offenburg unterwegs sind, werden über Mönchweiler-Ost abgeleitet. Über die Ortsmitte und die L 181 führt die Umleitung zum Kreisverkehr am Königsfelder Ortseingang und von dort über die L 177 wieder auf die B 33.

Dritter Abschnitt: Der Abschnitt zwischen dem alten Peterzeller Bahnhof und der Ampelanlage an der Zufahrt zu Peterzell soll als zweites verwirklicht werden. Der Verkehr in Richtung Offenburg wird in dieser Zeit über die Schoren-Kreuzung angeleitet. Von dort aus geht es über die L 177 und die K 5723 in Richtung Bregnitzhof, dann durch Buchenberg und auf der K 5725 durch Peterzell wieder auf die B 33.