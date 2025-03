Gesangsverein Sigmarswangen Neue Projekte im neuen Amtsjahr

Mit einer musikalischen Kneipentour in die ehemaligen Gaststätten Sigmarswangens sowie die einzig verbliebene Wirtschaft im Ort will der Gesangsverein nach einer erfolgreichen Neuwahl neue Wege beschreiten. Auch ein Projektchor ist in Planung.