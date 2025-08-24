Umkämpftes Spiel: SC Lahr holt wichtigen Arbeitssieg bei Villinger Reserve

FC 08 Villingen II - SC Lahr 1:2 (0:1). Die Begegnung am Sonntagnachmittag gestaltete sich spannend, beide Teams waren mit einem Sieg in die Saison gestartet. In den vergangenen Begegnungen mit der Reserve des FC 08 Villingen gingen die Kicker von der Dammenmühle stets als Verlierer vom Platz. Doch nun ist der Knoten geplatzt. Mit zwei Toren von Moritz Bandle lieferten die Lahrer auswärts eine überzeugende Vorstellung.

Doch ein Selbstläufer war das Match nicht. „Es war von Anfang an eine schwierige Begegnung“, berichtet Coach Sascha Schröder auf dem Rückweg von der Partie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Villinger Reserve habe ordentlich Gas gegeben, es sei eine junge und laufstarke Truppe. Daher sind die Lahrer früh drauf gegangen und haben den Gegner gestresst, so Schröder weiter. „Wir konnten ihr Pressing immer wieder aushebeln, in der Offensive hat uns aber etwas die Durchschlagskraft gefehlt.“ Es sei über lange Strecken ein Geduldsspiel gewesen.

Nach dem ersten Treffer von Bandle in der 32. Minute sei man dann besser ins Spiel gekommen, Villingen habe sich dagegen ein wenig zurückgezogen. Mit dem Vorsprung ging es in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff habe man dann leider das 2:0 verpasst,in der 78. Minute traf dagegen Jonathan Spät für Villingen zum Ausgleich.

„Darauf haben wir uns echt gut geschüttelt und drei Minuten später das nächste Tor gemacht“, berichtet Schröder. Der Siegtreffer von Bandle sei ein echtes Traumtor gewesen. In den finalen Minuten der Partie habe man noch einmal alles nach vorne geworfen und Torwart Jona Leptig habe in dieser Phase einige Mal super pariert. „Es war ein Arbeitssieg für uns, aber unterm Strich haben wir schon verdient gewonnen“, zieht Schröder ein zufriedenstellendes Fazit.

Damit ist der SC mit zwei Siegen in die Saison gestartet und weist nach den Matches gegen die Villinger Reserve und den SV Niederschopfheim ein Torverhältnis von 5:1 auf. „Das kennen wir so gar nicht“, sagt Schröder auf den Traumstart angesprochen mit einem Lachen.

Vor allem in der vergangenen Saison hatte es bei den Lahrern in der Hinrunde tatsächlich noch ordentlich geholpert. „Es fühlt sich gerade sehr gut an“, so Schröder weiter. Auch im gesamten Team sei die Stimmung sowohl bei den Spielen als auch im Training super.

Doch können sich die Kicker nicht lange zurücklehnen, denn es kommt eine englische Woche auf den Sport-Club zu. Los geht’s am kommenden Mittwoch im Pokal gegen den SV Diersheim. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und weiterkommen“, blickt Schröder auf die Begegnung mit dem Bezirksligisten voraus. Auch dieses Spiel werde wahrscheinlich in den ersten 15 bis 20 Minuten unangenehm, die Mannschaft werde aber mit allem dagegen halten, was geht. „Wir sind uns bewusst, dass wir die Favoriten sind und wollen in die nächste Runde kommen“, gibt Schröder als Ziel aus.

Am Samstag geht’s dann in der Liga gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt. Das Team ist mit zwei Niederlagen gegen den SV Bühlertal und den SV Niederschopheim schlecht gestartet. SC Lahr: Leptig; Stopp, Zehnle, Naletilic (76. Bross), Fries (76. Kaufmann), Wirthm Gießler (60. Allgeier), Schumacher (60. Keita), Bandle, Häußermann (84. Zeyer), Gutjahr. Tore: 0:1 Bandle (32.), 1:1 Spät (78.), Bandle (81.).