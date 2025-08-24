Umkämpftes Spiel: SC Lahr holt wichtigen Arbeitssieg bei Villinger Reserve

Die Lahrer mussten zwar ordentlich Gegenwehr leisten. Doch unterm Strich waren die Dammenmühle-Kicker das bessere Team.
FC 08 Villingen II - SC Lahr 1:2 (0:1). Die Begegnung am Sonntagnachmittag gestaltete sich spannend, beide Teams waren mit einem Sieg in die Saison gestartet. In den vergangenen Begegnungen mit der Reserve des FC 08 Villingen gingen die Kicker von der Dammenmühle stets als Verlierer vom Platz. Doch nun ist der Knoten geplatzt. Mit zwei Toren von Moritz Bandle lieferten die Lahrer auswärts eine überzeugende Vorstellung.