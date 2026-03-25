Umjubelter Auftritt: „Fireworks of Rock“ begeistern im ausverkauften Lahrer Schlachthof

Die Formation um Oli Meier sorgte mit handgemachter Musik aus den 1970er- und 1980er-Jahren für beste Stimmung. Besonders viel Applaus gab es für eine Hymne von Queen.
Während die Live-Branche aktuell vielerorts mit rückläufigen Besucherzahlen kämpft, scheint ein Gesetz in Lahr unumstößlich: Wenn „Fireworks of Rock“ rufen, dann ist der Schlachthof voll. Bereits zum 15. Mal gastierte die Formation um Oli Meier mit den Brüdern Coco, Lorenz und Tilo Buchholz sowie Bassist Robby Scheffert in der Location.