Umgestürzte Bäume Immer wieder fällt Strom in Vöhrenbach aus

Baum fällt auf Hochspannungsleitung

Den ersten Stromausfall gab es zwischen Bernreutehof und Kohlbrücke. Hier fiel am Donnerstagmorgen ein Baum auf die Hochspannungsleitung. Dabei gab es auch einen größeren Schaden. Wie der Netzbetreiber ED Netze GmbH auf Rückfrage mitteilte, lagen die erheblichen Schäden im Mittelspannungsbereich. Zwei Betonmasten und zwei Mastschalter sind in diesem Bereich Bernreutehof/Kohlbrücke komplett defekt. Drei Mitarbeiter waren in dieser Woche noch einige Tage mit der Behebung dieses Schadens im Einsatz. Weitere sechs Kollegen sind auch eine Woche nach dem großen Schneefall noch im Raum Schollach und Bonndorf beschäftigt.

Wie ED Netze ergänzte, waren am vergangenen Freitag und am vergangenen Wochenende etwa 100 Mitarbeiter der ED Netze, Forstbetriebe und Freileitungsbetriebe mit Instandsetzungsarbeiten beauftragt. Örtliche Feuerwehren unterstützten sie dabei teilweise. Hilfe gab es auch durch Schneeräumer, denn zu vielen Schadstellen musste erst der Weg freigebahnt, oder mussten Bäume weggeräumt werden.

Schwerpunkte der Netzausfälle waren die Netzstützungspunkte Neustadt, Gurtweil und Herrischried. Weitere Stromunterbrechungen in unserer Gegend gab es auch in Vöhrenbach und Urach. Schäden durch den starken Schneefall werden nach und nach auch in den Wäldern festzustellen sein, denn etliche Bäume stürzten um oder brachen ab. Diese Arbeiten können jedoch erst beginnen, wenn der Schnee geschmolzen ist.