Weil der Kreisverkehr in der Wellendinger Straße umgestaltet wird, wird der Verkehr zeitweise umgeleitet. Das gilt in dieser Woche:

In dieser Woche werden die Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in der Wellendinger Straße in Schömberg fortgeführt. Am heutigen Montag, 16. Juni, und am Mittwoch, 18. Juni, sowie von Donnerstag 19. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, ist der Kreisverkehr uneingeschränkt befahrbar.

In der Zeit von 16.30 Uhr am Dienstag, 17. Juni, bis 7 Uhr am Mittwoch, 18. Juni, ist der Kreisverkehr ebenfalls uneingeschränkt befahrbar.Auch am Dienstag, 17. Juni, zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr ist das Baugebiet Grund sowohl was die dort angesiedelten Einkaufsmärkte Netto und Edeka als auch was die Wohnbebauung anbelangt vom Kreisverkehr aus erreichbar.

Umleitung über Weilen u.d.R.

Allerdings gilt laut Mitteilung der Stadtverwaltung in Fahrtrichtung Ratshausen hier die Umleitung über Weilen u.d.R., für den innerörtlichen Verkehr in Schömberg besteht an diesem Tag die Möglichkeit über den ehemaligen Pflegepark und das Baugebiet Kochenwinkel Richtung Städtle und in westliche, nördliche und über das freie Teilstück des Kreisverkehrs von der Schweizer Straße her auch in südliche Richtung zu kommen.