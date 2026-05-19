Umgestaltung in Rottweil: Jetzt geht es am Kriegsdamm weiter

Im Wirrwarr der Versorgungsleitungen im Rottweiler Untergrund kämpfen die Arbeiter gegen die Uhr. Mittlerweile ist die Baufirma mit zwei Kolonnen im Einsatz.
Die Bauarbeiten zwischen Friedrichsplatz und Nägelesgrabenstraße kommen gut voran. Wie die Stadt Rottweil und die ENRW Energieversorgung Rottweil (ENRW) mitteilen, wird derzeit mit Hochdruck an der Erneuerung und Neuordnung zahlreicher Leitungen im Bereich der historischen Innenstadt zwischen Friedrichsplatz und Nägelesgraben gearbeitet. Trotz zusätzlicher Anforderungen durch eine kurzfristige Umplanung der Deutschen Telekom im Bereich der Predigerkirche liegt das Projekt weiterhin im Plan. Um den engen Zeitrahmen einzuhalten, ist die ausführende Firma Schäfer inzwischen mit zwei Kolonnen gleichzeitig im Einsatz.