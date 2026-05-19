Umgestaltung in Rottweil: Jetzt geht es am Kriegsdamm weiter

Im Wirrwarr der Versorgungsleitungen im Rottweiler Untergrund kämpfen die Arbeiter gegen die Uhr. Mittlerweile ist die Baufirma mit zwei Kolonnen im Einsatz.

Die Bauarbeiten zwischen Friedrichsplatz und Nägelesgrabenstraße kommen gut voran. Wie die Stadt Rottweil und die ENRW Energieversorgung Rottweil (ENRW) mitteilen, wird derzeit mit Hochdruck an der Erneuerung und Neuordnung zahlreicher Leitungen im Bereich der historischen Innenstadt zwischen Friedrichsplatz und Nägelesgraben gearbeitet. Trotz zusätzlicher Anforderungen durch eine kurzfristige Umplanung der Deutschen Telekom im Bereich der Predigerkirche liegt das Projekt weiterhin im Plan. Um den engen Zeitrahmen einzuhalten, ist die ausführende Firma Schäfer inzwischen mit zwei Kolonnen gleichzeitig im Einsatz.

Während eine Kolonne derzeit vom Kriegsdamm-Kreisverkehr aus in Richtung Friedrichsplatz arbeitet und dort Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen verlegt, übernimmt eine zweite Kolonne Arbeiten direkt auf dem Friedrichsplatz. Dort wurden die neuen Fernwärmeleitungen bereits eingebaut. Derzeit laufen noch die Sanierung von Kanalanschlüssen einzelner Gebäude an den Hauptkanal sowie der Austausch einzelner Elektroleitungen. Geplant ist, diese Arbeiten bis spätestens Ende nächster Woche abzuschließen.

Unsere Empfehlung für Sie Megabaustelle in Rottweil Auf dem Friedrichsplatz wird künftig geblitzt Der Blitzer kommt, das Wasserspiel ist endgültig vom Tisch. Der Rottweiler Gemeinderat machte am Mittwoch endgültig einen Haken an die Friedrichsplatzplanung.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Arbeiten im Untergrund äußerst komplex sind. Unter den Straßen verlaufen zahlreiche unterschiedliche Versorgungsleitungen – darunter Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation, Fernwärme sowie Abwasserkanäle. Jede dieser Leitungen hat eigene technische Anforderungen und unterschiedliche Tiefenlagen. Stadt und ENRW nutzen die laufenden Straßenbauarbeiten zugleich für den schrittweisen Ausbau des Fernwärmenetzes in der historischen Innenstadt. Begonnen hatte der Ausbau im Bereich des Heilig-Kreuz-Ortes und der Bruderschaftsgasse. Es folgten Schulgasse, Rathausgasse und Münstergasse. Mit den aktuellen Arbeiten wird das Netz nun weiter in Richtung Friedrichsplatz ausgebaut.

Umfangreich

Besonders umfangreich sind die Maßnahmen im Bereich des Kriegsdamms. Dort werden bis auf den Abwasserkanal alle Leitungen erneuert. Hintergrund ist neben dem Alter der Infrastruktur die künftige Neugestaltung der Straße: Durch die geplante Absenkung des Straßenniveaus sind bestehende Leitungen künftig nicht mehr tief genug im Boden verlegt. Zusätzlich wird in diesem Bereich erstmals Fernwärme verlegt.

Auch vor der Predigerkirche stellt die enge historische Bebauung die Planer vor besondere Herausforderungen. Dort müssen sämtliche Leitungen im Straßenraum neu geordnet werden, damit ausreichend Platz für alle Versorgungsträger vorhanden ist. Für diesen Bereich bereitet die Deutsche Telekom derzeit die Umverlegung ihrer Hauptleitung vor. Diese zusätzlichen Arbeiten machten eine Anpassung des Bauablaufs erforderlich – statt unmittelbar an die Arbeiten am Friedrichsplatz anzuschließen, wurden die Arbeiten kurzfristig am Kriegsdamm fortgesetzt. So kann ohne Verzögerung weitergearbeitet werden.

Die Stadt Rottweil und die ENRW bitten Anwohner wie Besucher der Innenstadt weiterhin um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen während der Bauzeit.

Die Arbeiten im Überblick

Friedrichsplatz:

Verlegung neuer Fernwärmeleitungen einschließlich Erneuerung von Hausanschlüssen sowie Umverlegung der Gasleitungen. Diese verliefen bislang teilweise durch Wasserschächte und werden nun außerhalb dieser Schächte geführt. Die bestehenden Gas- und Wasserhauptleitungen bleiben in diesem Abschnitt erhalten.

Zwischen Lorenzgasse und Bruderschaftsgasse:

Hier sind Arbeiten an sämtlichen Leitungsarten erforderlich: Die Maßnahmen umfassen die Umverlegung des Mischwasserkanals, den Neubau eines separaten Regenwasserkanals zur späteren Trennung von Regen- und Schmutzwasser, die Umverlegung der Gas- und Wasserleitungen sowie die Erneuerung der Elektroleitungen. Die Deutsche Telekom erneuert hier zudem ihren Hauptstrang für die innerstädtische Telekommunikation. Im Bereich Lorenzgasse erfolgen für alle Leitungsarten nur sogenannte Vorstreckungen bis kurz hinter den Absperrpoller – damit ist gewährleistet, dass das Quartier zu einem späteren Zeitpunkt an die neuen Leitungen angeschlossen werden kann.

Kriegsdamm:

Hier werden sämtliche Leitungen, mit Ausnahme des Abwasserkanals, erneuert. Zusätzlich wird auch hier erstmals Fernwärme verlegt.