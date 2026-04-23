Umgestaltung in Geislingen: Ortsdurchfahrt wird saniert

Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt bezeichnet Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid als bedeutendstes Vorhaben der kommenden Jahre.
Wir müssen unsere Innenstadt wieder als Lebensraum stärken.“ Bürgermeister Oliver Schmid holt bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend weit aus: „Die Umgestaltung unserer Ortsdurchfahrt ist von ganz besonderer Bedeutung.“ Rund 18.000 Fahrzeuge fahren täglich durch Geislingen. Ja, die Sanierung sei ein zentraler Baustein für die Zukunft der Stadt und biete dem Handel eine neue Perspektive. Bereits 2012 fasste der Geislinger Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für einen Kreisverkehr an der Kirche. Dass das Projekt nach 14 Jahren noch immer nicht abgeschlossen ist, zeigt: Es geht längst nicht nur um einen Kreisverkehr, sondern um grundlegende Weichenstellungen für die Stadt.