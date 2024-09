Umgestaltung ab 2025: Das soll wird sich auf dem Lindenplatz in Schuttern verändern

1 Der Lindenplatz soll für 124 000 Euro umgestaltet werden. Unter anderem ist geplant, den Brunnen um eine eine Steinreihe zu erhöhen, damit sich im Sommer mehr Wasser darin sammelt, was einer verstärkten Algenbildung wie sie jetzt vorliegt, entgegenwirken soll. Foto: Bohnert-Seidel

Rund um die Ortsverwaltung in Schuttern gibt es Planungen. Für die Verschönerungsarbeiten sollen 124 000 Euro in die Hand genommen werden. Über das ELR-Förderprogramm erhofft sich die Gemeinde aber eine Förderung von 52 000 Euro.









Der Ortschaftsrat von Schuttern hat in der vergangenen Legislaturperiode in einer Planungsgruppe seine Hausaufgaben gemacht: Herausgekommen ist dabei unter anderem eine Planungsfolge, die jetzt dem neuen Rat durch Landschaftsplaner Mario Kappis vorgestellt worden ist. „Wichtig war uns in der Planungsgruppe, dass wir den Platz nicht komplett umgraben, sondern nur aufhübschen und das ist jetzt das Ergebnis“, betonte Ratsmitglied Guido Leberl (CDU). „All unsere Wünsche sind jetzt in das vorliegende Ergebnis eingeflossen“, ergänzte Marco Lippmann (CDU).