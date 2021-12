1 Politisch ist der Weg frei für den Bau einer großen Ortsumfahrung für Empfingen. Foto: Rath

Der Kreistag folgte am Montag der Empfehlung des Technischen Ausschusses, bei vier Gegenstimmen aus der Fraktion der Grünen. Damit baut der Landkreis den letzten Abschnitt der Umgehungsstraße in eigener Trägerschaft.















Empfingen - Mit dem Beschluss kann die eigentliche Arbeit am Straßenbauprojekt nun beginnen. Dazu zählen die Planung, der erforderliche Grunderwerb und der Bau an sich. Matthias Fritz, Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt, hält einen Baubeginn im Jahr 2024 für möglich.

Erneute Debatte

Noch einmal flammte kurz die Diskussion über das Prozedere auf. Hintergrund: Die jetzt angestrebte große Lösung brächte verkehrstechnisch wohl die größte Entlastung für Empfingen, gilt aber als die teuerste Variante mit dem größten Eingriff in die Landschaft. Die kleineren Lösungen, die das Land finanzieren würde, werden jedoch im Ort und im Landratsamt als problematisch erachtet (wir berichteten).

Der mit dem Land ausgehandelte Kompromiss sieht vor, dass das Land den größten Teil der Straße bezahlt, die Mehrkosten für die optimale Lösung mit Anbindung des neuen Gemeinschaftsgewerbegebiets "Kompass 81" von Empfingen und Horb jenseits der Autobahn vor Ort getragen werden müssen. Nach zehn Jahren soll das Land die Straße übernehmen und fortan für die laufenden Kosten aufkommen.

"Groteske Situation"

"Das ist für mich eine groteske Situation", so Dieter Bischoff (FWV). Am Sinn der großen Lösung habe er keine Zweifel, jedoch am Vorgehen. Für das Land in Vorleistung zu gehen, sei für ihn "einfach nicht schlüssig". Außerdem: Wer garantiere, dass das Land nach zehn Jahren die Verantwortung für die Straße übernehme?

Landrat Klaus Michael Rückert entgegnete, er sei "Realpolitiker". Es gehe um eine gute Lösung, und eine gute Lösung auf diesem Weg sei möglich. Empfingen sei "nicht der erste Fall" im Land, in dem dieser Weg beschritten werde. Das Land habe die Zusage gegeben, die Straße nach zehn Jahren zu übernehmen. "Dieser Zusage vertraue ich", so Rückert.