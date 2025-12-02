Wie soll die deutsche Wirtschaft mit der AfD umgehen? Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau hat eine klare Meinung. Und klare Forderungen an die Bundesregierung.
Berlin - In der Diskussion zum Umgang der Wirtschaft mit der AfD hat Maschinenbaupräsident Bertram Kawlath die schwarz-rote Koalition zu schnellem Handeln aufgefordert. "Wir fragen uns, wann kriegen die vom Wähler mit einem Regierungsmandat ausgestatteten Parteien notwendige Reformen und eine Strategie für dieses Land auf den Weg?", sagte der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA dem "Deutschlandfunk". Man sehe "etwas entsetzt", wie die Parteien der Mitte mit ihrem Mandat umgingen.